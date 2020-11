Lãi giảm, REE vẫn dự chi hơn 42 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.



Theo đó, Hội đồng Quản trị REE thông qua việc mua lại 1.000.000 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến từ ngày 2/12 đến ngày 29/12/2020.

Mục đích mua lại cổ phiếu là tạo nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ quản lý cấp cao có thành tích kinh doanh xuất sắc trong các năm 2021-2023. Nguồn vốn thực hiện trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hiện, REE cũng đang nắm giữ 7.915 cổ phiếu quỹ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/11, giá cổ phiếu REE đạt mức 42.200 đồng/cổ phiếu và tạm tính tại mức thị giá này, số tiền mà REE dự chi mua cổ phiếu quỹ là hơn 42 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, REE ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 367 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ đạt 347 tỷ đồng - giảm 14% so với cùng.

Luỹ kế 9 tháng 2020, doanh thu thuần của REE đạt gần 3.974 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.049 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng giảm 18% xuống mức 977 tỷ đồng, bằng 65% mục tiêu cả năm.

REE cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ giảm 14% so với cùng kỳ là do lợi nhuận mảng hạ tầng điện nước quý 3/2020 giảm 70 tỷ so với cùng kỳ, trong đó giảm chủ yếu là do kết quả từ các công tỷ điện có kết quả giảm do tình hình thuỷ văn không thuận lợi tại các hồ thuỷ điện miền nam cũng như ảnh hưởng của sản lượng được phát giảm ở các nhà máy nhiệt điện, trọng yếu ảnh hưởng giảm tương ứng từ các công ty liên kết như: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (TMP), Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC).

Ngoài ra, trong kỳ phát sinh khoản nhập dự phòng đầu tư 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2019 lại ghi nhận tăng lợi nhuận từ hoàn nhập đến 23 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận từ mảng Bất động sản có gia tăng so với cùng kỳ từ việc ghi nhận doanh thu cho thuê của Toà nhà Etown 5 được lấp đầy so với cùng kỳ.

Hiện REE đã thông qua việc sẽ thành lập công ty TNHH Năng lượng REE có vốn điều lệ 6.380 tỷ đồng với chức năng hoạt động chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện; chuyển đổi hình thức của Công ty Cổ phần Nước sạch REE sang hình thức Công ty TNHH Nước sạch REE để quản lý các đơn vị mảng nước sạch; chuyển đổi Công ty Cổ phần Bất động sản REE sang Công ty TNHH MTV Bất động sản REE để nhận cổ phần các đơn vị ngành địa ốc. Thời gian thực hiện trong quý 3,4/2020.