Lãi giảm sau kiểm toán, quỹ ngoại bán ra 3,78 triệu cổ phiếu DXG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của DXG.

Cụ thể: nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 3,78 triệu cổ phiếu DXG. Sau giao dịch, Nhóm quỹ này giảm tỷ lệ sở hữu từ 90,15 triệu cổ phiếu, chiếm 17,3937% xuống còn 86,37 triệu cổ phiếu, chiếm 16,66%, giao dịch được thực hiện ngày 23/3.

Trong đó, quỹ Grinling International Limited bán ra hơn 3,2 triệu cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 0,58 triệu cổ phiếu.

Trước đó, DXG công bố báo tài tài chính kiểm toán năm 2020 với lợi nhuận sau thuế âm thêm 63,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 14,77% so với báo cáo tự lập, còn 495,7 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm trước đạt gần 1.217 tỷ đồng.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 73% so với cùng kỳ còn 244,9 tỷ đồng. DXG cho biết., nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh của công ty chịu tác động của đại dịch Covid 19 và công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu - lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công. Đồng thời do việc gia tăng các khoản trích lập dự phòng tài chính, dự phòng nợ phải thu từ các đơn vị trong cùng hệ thống.

Cũng theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 739 tỷ lên 1.779,6 tỷ đồng; tổng tài sản tăng hơn 3.400 tỷ lên 23.311 tỷ đồng; Hàng tồn kho tăng từ 6.791 tỷ lên 10.252 tỷ đồng - trong đó, DXG đang có hơn 9.620 tỷ bất động sản dở dang, tập trung tại dự án Gem Sky World với 3.553 tỷ, Gem Riverside 1.558 tỷ và Opal Boulevard 1.199 tỷ đồng; Nợ phải trả tăng từ 10.653 tỷ lên 14.227 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 1.716 tỷ xuống còn hơn 841 tỷ đồng.

Mới đây, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) là công ty con phát triển mảng dịch vụ môi giới của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG; sở hữu 84% cổ phần DXS tính đến tháng 2/2021) đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho DXS với tổng số lượng 71,66 triệu cổ phiếu (bao gồm 35,83 triệu cổ phiếu do cổ đông hiện hữu chào bán và 35,83 triệu cổ phiếu sẽ phát hành mới).



Theo ban lãnh đạo của công ty, DXS sẽ thực hiện IPO trong tháng 4/2021 và dự kiến niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE sau khi IPO.