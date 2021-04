Lãi lớn, nhiều doanh nghiệp muốn chia "khủng" cho cổ đông

Hội đồng Quản trị các công ty gồm: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE); Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET) vừa công bố tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



Cụ thể: năm 2020, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu đạt 4.700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 656,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 522,58 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty dự kiến dành chia cổ tức bằng tiền tương đương 99% lợi nhuận sau thuế - trong đó: đã tạm ứng đợt 1 là 2.840 đồng/cổ phiếu; đã tạm ứng đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến chi đợt 3 là 1.480 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, trích thưởng cho HĐQT và Bam kiểm soát là hơn 5,22 tỷ - trong đó: HĐQT là gần 4,2 tỷ và Ban kiểm soát là 1,044 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty dự kiến với doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 657 tỷ, lãi sau thuế đạt 523 tỷ đồng, cổ tức là 50%/lợi nhuận sau thuế.

Dự kiến ngày 27/4, Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức ĐHĐCĐ tại công ty 240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.HCM.

Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HOSE) ghi nhận doanh thu thuần năm 2020 đạt 1.470 tỷ đồng, tăng 313 tỷ đồng so với năm trước 2019 và tăng 170 tỷ đồng so với kế hoạch 2020; Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 133 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2019 và tăng 54% so với kế hoạch 2020.

Về cổ tức, công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 60% vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng), vượt xa kế hoạch đề ra đầu năm với mức tỷ lệ tối thiểu là 10% vốn điều lệ.

Về định hướng chiến lược, NET tiếp tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, đẩy mạnh ngành hàng chăm sóc cá nhân - gia đình. Bên cạnh đó các sản phẩm hóa mỹ phẩm mới khác sẽ là những đột phá trong việc tạo ra các nhu cầu mới và sở hữu những thành quả từ việc xây dựng thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Sang năm 2021, công ty nhận định là một năm cũng đầy khó khăn khi dịch bệnh mới được kiểm soát một phần và doanh nghiệp phải sẵn sàng bước vào tâm thế mới. Do đó, NET kỳ vọng doanh thu trong khoảng 1.600-2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đạt từ 100-120 tỷ đồng. Công ty cũng trình đại hội thông qua việc tạm ứng cổ tức 2021.

Dự kiến, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 23/4 tới tại tầng 12, Toà nhà Mplaza Sài Gòn, số 39 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Mới đây, HĐQT Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) vừa công bố tờ trình ĐHĐCĐ 2021 phương án chia cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021.

Theo đó, PPC đề xuất mức chia cổ tức cho năm 2020 tổng cộng 58,94%, tương đương với giá trị gần 1.890 tỷ đồng - trong đó, PPC đã chi tạm ứng gần 481 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 15%.

Năm 2020, công ty ghi nhận tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác) đạt 8.219,5 tỷ đồng, đạt 99,3% so với kế hoạch; tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác) là 7.008,86 tỷ đồng, bằng 93,31 % so với kế hoạch và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.210,65 tỷ đồng, đạt 158,16 % so với kế hoạch.

Năm 2021, PPC dự kiến tổng doanh thu đạt 5.658 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 415 tỷ đồng, lần lượt giảm mạnh 31% và 66% so với thực hiện năm 2020, cổ tức 15%/vốn điều lệ.