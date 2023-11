Lãi suất cho vay bình quân tại 4 Ngân hàng Nhà nước chi phối vốn xuống khoảng 6%/năm

Tại họp báo thường kỳ của Chính phủ ngày 4/11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã trả lời các câu hỏi liên quan đến lãi suất.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã đặt mục tiêu đến cuối năm, mặt bằng lãi suất của các ngân hang thương mại giảm từ 1 đến 1,5% so với cuối năm 2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, theo thống kê cũng như đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân của những khoản vay mới đã giảm khoảng 2 - 2,2%, tức là vượt kỳ vọng và mong muốn của nhà điều hành.

“Tất nhiên, còn một số khoản cho vay trước đây, khi các ngân hàng thương mại huy động với lãi suất cao thì lãi vay còn đang neo cao. Chính vì thế, Ngân hàng Nhà nước cũng đã đề nghị các ngân hàng thương mại bằng mọi biện pháp, kể từ nay đến cuối năm phải tiết giảm, kể cả lãi suất những khoản vay trước đây để đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp”, ông Tú cho biết.

Trước đó (27/10), Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị toàn ngành với sự tham dự của các ngân hàng thương mại lớn. Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nêu những ngân hàng nào lãi suất đã thấp, ngân hàng nào lãi suất còn cao để tìm biện pháp giảm lãi suất.

“Hội nghị đã chỉ đạo rất quyết liệt, cụ thể đối với những ngân hàng có mức chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra còn cao trên mức bình thường. Đến nay, 4 ngân hàng thương mại nhà nước với vai trò chủ lực, ví dụ như tại Vietcombank, mức lãi suất cho vay trung bình của tất cả các khoản cho vay ngắn, trung, dài hạn và tất cả những khoản cho vay cũ trước đây, cũng như các khoản cho vay mới hiện nay chỉ là 5,94%. So với cuối năm 2022 đã giảm 1,75% và so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm 0,29%. Hoặc tại BIDV, lãi suất cho vay trung bình là 6,46%; so với cuối năm ngoái thì giảm 2,59% và so cùng kỳ năm ngoái thì giảm 0,15%”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú thông tin và cho biết thêm, vẫn còn những ngân hàng có mức cho vay bình quân khoảng 9% trở lên. Ngân hàng Nhà nước đã “chỉ mặt điểm tên” và yêu cầu tìm mọi biện pháp để giảm lãi suất.

Ông Đào Minh Tú trao đổi tại họp báo ngày 4/11/2023.

Cũng tại họp báo, Phó Thống đốc nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh phải dựa trên các chỉ số về lạm phát, tỷ giá và hài hoà với chính sách tài khoá.

Thứ nhất, lãi suất huy động thấp thì lãi suất cho vay sẽ giảm theo. Tuy nhiên, lãi suất huy động lại liên hệ mật thiết tới lạm phát.

Thứ hai, nếu lãi suất VND quá thấp trong khi lãi suất của các ngoại tệ mạnh neo cao thì dẫn đến áp lực mất giá của VND, tình trạng đô la hoá sẽ xuất hiện, tỷ giá sẽ tăng mạnh gây khó khăn cho nền kinh tế.

Thứ ba, lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động vốn của Chính phủ, phát hành trái phiếu Chính phủ; việc trả nợ của Chính phủ..

Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh việc điều hành lãi suất phải phù hợp với thực tiễn thế giới và trong nước; đồng thời cân đối được tất cả các biến số kể trên.