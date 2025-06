Lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn chủ chốt thấp nhất 1 năm

Trong tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 6 năm 2025, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm trong hầu hết các phiên. Đến ngày 20/6, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.031 VND/USD, tăng mạnh 56 đồng so với cuối tuần trước đó (13/6)

Tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng tăng. Kết thúc ngày 20/ 6, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa ở mức 26.136 VND/USD, tăng 66 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do có biến động nhẹ. Chốt phiên ngày 20/6, tỷ giá tự do tăng 30 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với tuần trước, giao dịch ở mức 26.310 VND/USD (mua vào) và 26.410 VND/USD (bán ra).

Hôm nay (23/6), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.028 VND/USD, giảm 3 đồng so với 20/6. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần áp dụng là 26.279 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.777 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục được giữ nguyên ở mức 23.830 VND/USD (mua vào) và 26.232 VND/USD (bán ra).

Vào lúc 9h30 phút hôm nay (23/6), tỷ giá USD tại Vietcombank và BIDV được niêm yết cùng mức 25.919 VND/USD (mua vào) và 26.279 VND/USD (bán ra), giảm 3 đồng ở cả hai chiều so với 20/6.

Theo giới phân tích, đồng USD tiếp tục mạnh lên trong phiên giao dịch đầu tuần này khi thị trường tìm cách phòng vệ trước những rủi ro địa chính trị gia tăng sau cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Mức biến động có thể lớn hơn nếu Iran phản ứng với những diễn biến mới nhất bằng việc phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho các chuyến hàng dầu khí tại khu vực chiếm một phần ba sản lượng dầu toàn cầu, hoặc tấn công đáp trả lại Mỹ. Đồng USD đã tăng khoảng 0,9% kể từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra nhưng nếu xét về lịch sử đây là một mức tăng tương đối nhỏ so với vai trò tài sản an toàn truyền thống của đồng USD. Đồng tiền này vẫn đang giảm khoảng 8,72% kể từ đầu năm đến nay bởi các chính sách thương mại và tài chính của Tổng thống D. Trump. Trong tuần này (23-27/6), chính sách thuế quan của Mỹ và xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran sẽ tiếp tục được thị trường theo dõi chặt chẽ bên cạnh các dữ liệu kinh tế quan trọng khác về PMI hoạt động sản xuất và dịch vụ cũng như báo cáo về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 của Mỹ. Giới phân tích dự báo với những căng thẳng mới nhất tại khu vực Trung Đông vào cuối tuần vừa qua giúp đồng USD giữ đà tăng trên thị trường thế giới, tỷ giá liên ngân hàng có thể thử thách vùng 26.200 trong tuần này (23-27/6).

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất VND ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống giảm mạnh trong 4 phiên đầu tuần trước (16-19/6) và chỉ tăng nhẹ trong phiên cuối tuần (20/6). Đến ngày 20/6, lãi suất giao dịch cụ thể như sau: Qua đêm: 1,9%/năm (giảm 1,8 đpt); 1 tuần 2,3% (giảm 1,7 đpt); 2 tuần 3,85% (giảm 0,3 đpt); 1 tháng 4,23% (giảm 0,07 đpt).

Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng biến động nhẹ trong tuần. Ngày 20/6, lãi suất các kỳ hạn giao dịch ở mức: qua đêm 4,3% (tăng 0,01 đpt); 1 tuần 4,36% (không thay đổi); 2 tuần 4,4% (giảm 0,03 đpt); 1 tháng 4,43% (giảm 0,03 đpt).

Lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống thấp nhất 1 năm (VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)

Trên thị trường mở, trong tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 55.000 tỷ đồng qua kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất giữ ổn định ở mức 4%/năm. Trong đó, có 485,31 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày; các kỳ hạn còn lại không phát sinh khối lượng trúng thầu. Trong tuần, tổng khối lượng đáo hạn đạt 8.894,49 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong suốt tuần qua.

Tính chung, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 8.409,18 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua kênh thị trường mở. Tính đến cuối tuần, tổng lượng tiền đang lưu hành trên kênh cầm cố đạt 27.959,93 tỷ đồng.

Trên thị trường trường Trái phiếu Chính phủ, ngày 18/6, Kho bạc Nhà nước tổ chức đấu thầu 12.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ và huy động thành công 10.050 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu 84%.

Cụ thể: Trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động 3.500 tỷ đồng, lãi suất 2,54% (tăng 0,18 đpt so với kỳ trước); kỳ hạn 10 năm huy động 6.000 tỷ đồng, lãi suất 3,14% (tăng 0,08 đpt); kỳ hạn 15 năm huy động 500 tỷ đồng, lãi suất 3,27% (tăng 0,17 đpt); kỳ hạn 30 năm huy động 50 tỷ đồng, lãi suất 3,4% (tăng 0,12 đpt).

Dự kiến ngày 25/6, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục chào thầu 17.500 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ, trong đó kỳ 5 năm 4.000 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm 11.000 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm 2.000 tỷ đồng; kỳ hạn 30 năm 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt khoảng 16.680 tỷ đồng, giảm so với mức 17.435 tỷ đồng của tuần trước. Lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn. Tính đến ngày 20 tháng 6, lợi suất giao dịch ở các kỳ hạn như sau: 1 năm 2,17% (tăng 0,04 đpt); 2 năm 2,21% (tăng 0,04 đpt); 3 năm 2,27% (tăng 0,04 đpt); 5 năm 2,65% (tăng 0,11 đpt); 7 năm 2,99% (tăng 0,07 đpt); 10 năm 3,19% (tăng 0,04 đpt); 15 năm 3,31% (tăng 0,05 đpt); 30 năm 3,47% (tăng 0,03 đpt).