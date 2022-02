Lập hội đồng thẩm định 2 tuyến cao tốc quan trọng quốc gia

Ngày 15/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành hai quyết định số 206 và 207 thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Đối với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ủy viên hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tư pháp, Công thương, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ủy viên hội đồng thẩm định dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột gồm đại diện các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk.

Cả hai dự án cao tốc đều được Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Chính phủ cân đối nguồn vốn đầu tư công để đảm bảo tiến độ đề ra, thay vì đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) như trước đây.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải gửi tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Trên tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dự kiến xây dựng 49 cầu trên tuyến chính và 7 cầu vượt ngang và 3 hầm. Sơ bộ tổng mức dự án đầu tư theo quy mô phân kỳ khoảng 21.935 tỷ đồng.

Theo đề xuất, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài hơn 117km, trong đó đoạn qua tỉnh Khánh Hòa khoảng 32,7km và qua tỉnh Đắk Lắk khoảng 84,8km.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có diểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa.

Điểm cuối giao cắt tại khoảng Km12+450 đường Hồ Chí Minh tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, thuộc địa phận xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Giai đoạn đầu, tuyến đường được xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 m, bố trí điểm khẩn cấp và mở rộng lên 4 làn xe hoàn chỉnh có làn khẩn cấp tại thời điểm thích hợp.

Về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, theo phương án đề xuất, tổng chiều dài dự án là hơn 53 km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 34,2 km và qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5 km.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 53 km qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 khoảng 17.837 tỷ đồng.

Căn cứ nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 - 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 khoảng 17.837 tỷ đồng, giảm khoảng 150 tỷ đồng so với so với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 1602 ngày 23/9/2021 do cắt giảm chi phí lãi vay khi chuyển sang đầu tư công, cập nhật đơn giá và tiến độ thực hiện dự án.