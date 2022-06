Lễ ra quân và ký kết hợp tác phân phối giai đoạn 2 dự án MT Eastmark City

Mở đầu chương trình, các chuyên viên tư vấn đã được cung cấp những thông tin chuyên sâu về thị trường bất động sản khu Đông và xu hướng tìm căn hộ hậu covid qua sự chia sẻ của chuyên gia - ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực phía Nam của Batdongsan.com.vn, thành viên tập đoàn PropertyGuru.

Song song đó, đội ngũ chiến binh sales của dự án MT Eastamark City đã có dịp nhìn lại hành trình thành công của giai đoạn 1 và vinh danh các chuyên viên kinh doanh xuất sắc.

Những chuyên viên kinh doanh xuất sắc trong giai đoạn 1 được tôn vinh tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đơn vị phát triển dự án Rio Land đã ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2 với các đơn vị phân phối uy tín trên thị trường là IQI Việt Nam, SunLand Sài Gòn, Rio 5S, Grand House và NTC Group.

Nghi thức ký kết hợp tác là dấu ấn ý nghĩa đánh dấu sự hợp tác tốt đẹp giữa nhà phát triển dự án với các đối tác đồng hành nhiều kinh nghiệm, quyết tâm chinh phục mục tiêu kinh doanh hiệu quả trong năm 2022.

Đại diện nhà phát triển dự án Rio Land ký kết hợp tác với các đối tác phân phối chiến lược.

Song song đó, chương trình đã mang đến những tiết mục nghệ thuật độc đáo, những trò chơi vui nhộn với các giải thưởng hấp dẫn.

Khu phức hợp MT Eastmark City sở hữu vị trí chiến lược tại 3 mặt tiền đường Vành Đai 3 - Lò Lu, - Trường Lưu, được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp all - in - one cùng quần thể hơn 100 tiện ích.

Trong giai đoạn 2, MT Eastmark City chính thức giới thiệu tháp đẹp nhất ven sông với mức giá chỉ từ 39 triệu/m2 cùng chính sách hỗ trợ tài chính cho khách hàng như ân hạn & hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà, chiết khấu sỉ lên đến 5%, chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 3,5%.

Riêng các căn văn phòng của dự án cũng được áp dụng nhiều chính sách hấp dẫn như hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc vay sau bàn giao 12 tháng, tặng gói nội thất lên đến 5% và tặng phí quản lý trong 2 năm. Kỳ vọng rằng MT Eastmark City sẽ tiếp tục “bùng nổ” trên thị trường bất động sản khu Đông, mở rộng cánh cửa an cư và đầu tư cho khách hàng.