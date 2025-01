Libera Nha Trang và Hành trình 365 ngày kiến tạo kỳ tích

NHỮNG DẤU ẤN BỨT PHÁ

Tháng 3/2024, Libera Nha Trang đã chính thức trở thành bom tấn của toàn thị trường bất động sản với siêu phẩm căn hộ biển Flex Home và cú bắt tay lịch sử của KDI Holdings cùng nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes.

Sở hữu tọa độ đắc địa với quy mô 44ha đẳng cấp, ôm trọn 2km đường bờ biển tuyệt đẹp của vịnh thiên đường, Libera Nha Trang mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư dòng sản phẩm Flex home được “may đo” theo từng nhu cầu sở hữu của đa dạng đối tượng, trở thành điểm sáng góp phần khơi thông dòng chảy bất động sản nghỉ dưỡng trong năm 2024.

Chỉ sau 4 tháng từ khi chính thức ra mắt, 2200 căn hộ đã được giao dịch thành công, đóng góp 80% lượng giao dịch của toàn thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, khiến từ khóa “Libera Nha Trang” là tên cực hot và chiếm trọn vị trí “Top 1 Google Trend”.

Thành quả ấn tượng của Libera Nha Trang không chỉ góp phần vực dậy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng mà còn mang về cho dự án hàng loạt giải thưởng danh giá.- Có thể kể đến như cú đúp danh hiệu “Top 10 dự án bất động sản nổi bật 2024” và “Dòng sản phẩm sáng tạo và hấp dẫn” do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) trao tặng; “Dự án đáng sống” và “Khu nghỉ dưỡng được yêu thích” tại Lễ trao giải "Dự án Đáng sống 2024" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); “Bất động sản nghỉ dưỡng tiêu biểu Việt Nam 2024” tại Lễ vinh danh “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2024” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức…

NHỮNG THÀNH QUẢ ĐÁNG TỰ HÀO

Thành công của Libera Nha Trang trong năm 2024 không chỉ đến từ những con số ấn tượng về lượng giao dịch hay những giải thưởng uy tín mà còn được củng cố bởi loạt dấu ấn từ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp và trải nghiệm độc quyền.

Điển hình như Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel - khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Đông Nam Á của Gran Meliá Hotels & Resorts, thuộc phân khúc cao cấp nhất của Meliá Hotels International, được bình chọn là Top 2/480 khách sạn tốt nhất Nha Trang.

Nhà hát Đó - công trình mang dấu ấn văn hóa bản địa đặc sắc ngay “trái tim” của thành phố tự do cũng vinh dự được TripAdvisor chọn là “Top 1 điểm phải đến tại Nha Trang” cùng với show diễn Rối Mơ - Top 1 show nghệ thuật phải xem khi đến Nha Trang. Trong năm 2024, nơi đây đã đón hơn 40.000 lượt khách tham quan, tổ chức thành công 206 show diễn.

Đặc biệt, mang theo tâm huyết và cam kết của chủ đầu tư KDI Holdings về phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên, công viên san hô Vạn San Đảo tại Libera Nha Trang đã trở thành vườn ươm sinh học nhân tạo và khu bảo tồn biển đa dạng sinh học lớn nhất Việt Nam, thành công trồng 2 triệu cây san hô trong “Chiến dịch 50 triệu cây san hô Việt Nam”, hoàn thiện 2 rạn san hô nhân tạo lớn nhất Việt Nam với diện tích lên đến 4.500m², trồng 150m² cỏ biển và thử nghiệm thành công việc trồng cây ngập mặn.

2024 cũng là năm đánh dấu hàng loạt các tiện ích đưa vào vận hành thu hút hàng ngàn khách hàng đến tham quan, vui chơi giải trí giúp đưa Libera Nha Trang được định danh độc lập trên bản đồ du lịch thành phố Nha Trang. Công viên thể thao biển với hàng loạt các trò chơi trên biển ấn tượng như dù lượn, motor nước, lặn biển,… Tổ chức thành công giải chạy gia đình đầu tiên tại Nha Trang thu hút hơn 6000 gia đình từ khắp mọi miền tham gia trên cung đường đèo đẹp nhất Nha Trang.

Libera Nha Trang đã và đang viết nên câu chuyện thành công đầy ấn tượng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Với những thành tích ấn tượng, loạt giải thưởng danh giá, cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp và trải nghiệm độc đáo, Libera Nha Trang đã khẳng định vị thế tiên phong kiến tạo nên những chuẩn mực nghỉ dưỡng mới, nâng tầm giá trị cho ngành du lịch Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.