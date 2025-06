Liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, sữa giả

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.M.H (37 tuổi), trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 6/6, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Thạc Gián, quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra đột xuất trụ sở Công ty TNHH MTV TM & DV Hạnh Nguyễn Beauty (địa chỉ 134-136 Nguyễn Hoàng, do H. làm Giám đốc).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.300 sản phẩm kem dưỡng da các loại; các khay inox dùng để sang chiết mỹ phẩm; cùng hơn 3.000 vỏ hộp, bao bì, tem nhãn phục vụ sản xuất.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2019 đến nay, dù không được cấp phép sản xuất mỹ phẩm, H. vẫn đặt in bao bì, mua kem nền không rõ nguồn gốc về sang chiết, đóng gói dưới thương hiệu riêng.

Kết quả giám định cho thấy sản phẩm “Kem phấn dưỡng trắng da cao cấp chống nắng thế hệ mới Nano Whitening Cream” không đạt các chỉ tiêu chất lượng như công bố. Hành vi của H. bị xác định là sản xuất hàng giả theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18/6/2025, Công an TP.HCM phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng buôn bán các sản phẩm là nước hoa giả nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng, do vợ chồng Lư Hưng Phát (30 tuổi) và Trần Thị Bích Liên (29 tuổi, cùng cư trú tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan điều tra xác định các đối tượng nhập lậu số hàng giả từ Trung Quốc rồi thuê nhiều địa điểm để cất giấu rồi tiếp tục phân loại, đóng gói các sản phẩm. Nhóm đối tượng đã triệt để lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển số hàng giả giao cho khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số lượng đặc biệt lớn.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm là nơi đăng ký kinh doanh, nơi đóng gói và kho cất giữ hàng hóa; thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng (ước tính trị giá tương đương hàng thật hơn 10 tỷ đồng).

Đồng thời bắt giữ 7 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng giả, buôn lậu, trốn thuế và các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định pháp luật.

Còn tại Hà Nội, ngày 17/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét (chỗ ở, nơi làm việc) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại Điều 221 và Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan sữa HIUP.

Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định “sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27” được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 03 loại: 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 08/8/2024 đến ngày 05/3/2025 không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm".

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì sản phẩm trên là hàng giả.

Các đối tượng gồm Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding; Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Các đối tượng gồm Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Z Holding; Hoàng Thị Hiền, Trưởng Ban kế toán Công ty cổ phần Z Holding; Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Ban tài chính Công ty cổ phần Z Holding bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các đối tượng Lê Văn Duyên, Kinh doanh tự do; Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made; Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”. Còn Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.