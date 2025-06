Miễn học phí cho học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026

Chiều 26/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non,học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, từ năm học 2025-2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí.

Nghị quyết quy định hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Mức hỗ trợ đóng học phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo khung học phí do Chính phủ quy định nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Kinh phí thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách. Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương chưa cân đối được ngân sách để thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí theo quy định của pháp luật.

Có ý kiến đại biểu đề nghị làm rõ thêm và mở rộng đối tượng thụ hưởng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Chính phủ tiếp thu và hoàn thiện nội dung Điều 1: “Nghị quyết này quy định miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, điều 2 nghị quyết phù hợp với thẩm quyền, điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách của từng địa phương, tránh chênh lệch, mất cân bằng giữa các địa phương về mức hỗ trợ học phí, không thấp hơn mức sàn, không vượt quá mức trần (theo khung học phí do Chính phủ quy định) và mức hỗ trợ đóng học phí của địa phương không cao hơn mức học phí của các trường dân lập, tư thục (kể cả trong trường hợp mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thấp hơn mức sàn học phí do Chính phủ quy định).

“Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP, dự kiến vẫn tiếp tục quy định khung học phí đối với cấp mầm non và phổ thông làm cơ sở để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ học phí”, Bộ trưởng cho biết thêm.

Trước ý kiến đề nghị rà soát kỹ khả năng “cân đối ngân sách”, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã báo cáo chi tiết về tác động ngân sách với kinh phí thực hiện khoảng 30,6 nghìn tỷ đồng; trong đó số kinh phí dự kiến tăng thêm là 8,2 nghìn tỷ đồng.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 196/2025//QH15 ngày 17/5/2025 chuyển nguồn 6,623 nghìn tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ còn lại sang năm 2025 để thực hiện chính sách miễn học phí, thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính có phương án để bố trí dự toán ngay trong năm 2025 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao địa phương có hướng dẫn để thực hiện trường hợp tự nguyện, không nhận hỗ trợ, miễn học phí… Bộ trưởng cho biết “với trường hợp cha mẹ, người giám hộ có điều kiện kinh tế, không có nhu cầu được miễn, hỗ trợ học phí có thể chủ động ủng hộ, đóng góp vào các quỹ khuyến khích học tập của trường hoặc mục đích khác phù hợp” (nếu có).