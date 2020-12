Lợi nhuận giảm mạnh, Coteccons vẫn chi gần 347 tỷ mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (mã CTD-HOSE) thông báo về việc giao dịch mua lại cổ phiếu.

Theo đó, Coteccons đăng ký mua vào 4,9 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng 6,18% vốn điều lệ của Coteccons, từ ngày 30/12/2020 đến ngày 28/01/2021. Mục đích mua cổ phiếu quỹ để chuẩn bị nguồn cổ phiếu cho đợt phát hành ESOP tiếp theo và gia tăng lợi ích cổ đông.

Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu quỹ Coteccons nắm giữ sẽ tăng từ 2,96 triệu cổ phiếu lên 7,86 triệu cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019.

Hiện, giá đóng cửa ngày 18/12 là 70.800 đồng/cổ phiếu, ước tính Coteccons sẽ phải bỏ ra khoảng 346,92 tỷ đồng để thực hiện mua vào 4,9 triệu cổ phiếu quỹ.

Kết thúc quý 3/2020, CTD ghi nhận doanh thu đạt 2.775,5 tỷ đồng, giảm 55,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 88,7 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 10.301 tỷ đồng, giảm 37% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 369 tỷ đồng, giảm 23%. So với kế hoạch năm, công ty đã thực hiện 64% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận gộp giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước về 168,1 tỷ đồng do chịu tác động của dịch Covid-19 từ đầu năm 2020, nhiều dự án bất động sản giãn tiến độ xây dựng, dẫn đến doanh thu giảm và lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ. Đồng thời, công ty có khoản giảm trừ doanh thu 31,1 tỷ đồng của công trình đã quyết toán.

Trong năm 2020, CTD dự kiến doanh thu đạt 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 32,6% và 15,5% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của CTD đạt 14.056 tỷ đồng, giảm 2.143 tỷ đồng so với cuối năm 2019 - trong đó, phải thu ngắn hạn đạt 7.453,8 tỷ đồng; hàng tồn kho là 1.457,8 tỷ đồng, Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên ba tháng và không quá 1 năm là 3.194 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, CTD có 3.039 tỷ đồng Thặng dư vốn cổ phần; Quỹ đầu tư phát triển là 4.667 tỷ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 1.029 tỷ hồi đầu năm xuống còn hơn 400 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, số lượng nhân viên của Tập đoàn giảm mạnh từ 2.272 người hồi đầu năm xuống còn 1.793 người.