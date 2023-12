Long An đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5% trong năm 2024

UBND tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các ngành, địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo báo cáo, năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, ước năm 2023 có 21/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; 02 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước do khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, trong tỉnh.

Theo UBND tỉnh Long An, GRDP quý IV tỉnh tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước; tính chung năm 2023 tăng 5,77%, thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 8-8,5%) nhưng vẫn ở mức khá so với cả nước (cả nước dự báo tăng trên 5%). Cơ cấu kinh tế năm 2023: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15,27% GRDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 51,34%; khu vực dịch vụ chiếm 27,23%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,16%. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành là 168.108 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 96,42 triệu đồng, tăng 6,28 triệu đồng so với năm 2022.

Năm 2024, Long An đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 8% đến 8,5%; đề ra 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, 10 giải pháp trọng tâm, Chương trình hành động đề ra 126 nhiệm vụ cho từng sở, ban ngành và địa phương với thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng nhiệm vụ để UBND chỉ đạo điều hành sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho rằng, năm vừa qua UBND tỉnh đã thể hiện tinh thần chủ động tiến công, quyết tâm quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ lúc này, qua Hội nghị đưa ra các định hướng quan trọng, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo năm 2024.

Ông Được cũng yêu cầu các cấp ngành địa phương cần tập trung khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu ra trong báo cáo và các ý kiến nêu tại Hội nghị; chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; về lĩnh vực kinh tế, tiếp tục đôn đốc thực hiện các công trình trọng điểm, chú trọng nâng cao các chỉ số PaPi, Par Index, PCI; phát triển ngành Nông nghiệp tiếp tục làm trụ đỡ cho lĩnh vực kinh tế; làm tốt công tác phân luồng học sinh; chỉ đạo quyết liệt phòng chống tham nhũng, tham nhũng vặt; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo động viên lực lượng lao động gặp khó khăn dịp tết sắp đến; đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ tết...