Cảng Long An và Cảng Long Beach ký kết ý định thư thiết lập quan hệ hợp tác

Tại TP. San Francisco, Tiểu bang California (Hoa Kỳ), tại hội nghị Chính quyền cảng biển California (CAPA), đại diện cảng quốc tế Long An (Việt Nam) và cảng Long Beach (Hoa Kỳ) vừa đã ký kết Ý định thư (LOI) thiết lập quan hệ hợp tác.

Đây là bước ngoặt chính thức nhằm hiện thực hóa mối quan hệ kết nghĩa của hai cảng, mở ra cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cảng và kết nối thị trường nhằm nâng cao sản lượng hàng hóa trung chuyển, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Bà Eleni Kounalakis, Phó thống đốc Tiểu bang California đã đề cao tầm quan trọng của các cảng biển đối với nền kinh tế Tiểu bang California, nơi chiếm hơn 40% lượng hàng hoá xuất nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Bà cho biết, việc ký kết hợp tác này cũng nhằm góp phần thúc đẩy thương mại toàn cầu và khám phá các cơ hội tăng trưởng giữa hai cảng biển trọng điểm trong khu vực xuyên Thái Bình Dương.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc Cảng Long Beach Mario Cordero cho biết, sự kiện nhằm thể hiện mong muốn của chúng tôi về thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận hợp tác không chỉ trong thương mại mà còn hướng đến phát triển bền vững, giảm khí thải và thân thiện môi trường. Qua đó, Cảng Long Beach của chúng tôi muốn hợp tác lâu dài để Cảng quốc tế Long An và Cảng Long Beach là cầu nối trung chuyển hàng hoá từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và ngược lại.

Ông Võ Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Long An, chia sẻ: "Việc hợp tác này là cơ hội cho Cảng quốc tế Long An trên hành trình trở thành cảng biển được quốc tế công nhận và lựa chọn tại Châu Á. Chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ vừa thiết lập sẽ mang lại những lợi ích chung; đồng thời mong muốn sớm cụ thể hóa mối quan hệ bằng các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm."

Cảng Long Beach là một trong những cảng biển hàng đầu thế giới, nằm ở phía nam bang California, với 6 ga container. Giá trị hàng hóa thông qua đạt trên 200 tỷ USD/năm và là cảng biển xuất khẩu số một tại Hoa Kỳ, cảng vận chuyển container bận rộn thứ 21 trên thế giới. Hiện tại, cảng Long Beach đang tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện năng lực vận chuyển nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận lượng hàng container xuất nhập khẩu thông qua tuyến thương mại xuyên Thái Bình Dương, giữ vững vị thế là một trong những cảng biển lớn nhất thế giới.

Việc ký kết LOI giữa cảng Long An và cảng Long Beach diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của đoàn công tác tỉnh Long An, do Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm dẫn đầu, nhằm kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam – Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghiệp, chuyển đổi số, xuất nhập khẩu, dịch vụ, logistics, giáo dục…

Trước đó ngày 08/8/2023, nhân chuyến thăm và xúc tiến các cơ hội đầu tư, thương mại tại tỉnh Long An của đoàn công tác chính quyền thành phố Oakland và doanh nghiệp Tiểu bang California (Hoa Kỳ) do bà Thị trưởng TP. Oakland Sheng Thao dẫn đầu, Đại diện thương cảng Oakland đã ký kết MOU (Biên bản ghi nhớ) với Công ty cổ phần Cảng quốc tế Long An.

Việc ký kết MOU giữa cảng Long An và cảng Oakland nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cảng; hợp tác thúc đẩy mối quan hệ để tạo thị trường nhằm nâng cao sản lượng hàng hóa trung chuyển giữa cảng Long An và cảng Oakland; hỗ trợ để kết nối các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; Tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Long An và bang California nói riêng, doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung.

Cảng container Oakland là cảng lớn thứ tư của Hoa Kỳ, là cửa ngõ thương mại, vận chuyển hàng hóa và nông sản quan trọng đồng thời là một trong ba cảng chính ở Bờ Tây nằm ở vịnh San Francisco (TP. Oakland) có năng lực xếp dỡ hơn 99% hàng hóa container di chuyển qua Bắc California và là cảng container bận rộn đứng thứ 9 ở Mỹ.

Hoa Kỳ hiện đứng thứ 6 trong khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Long An với 23 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 484 triệu USD, chiếm 4,6% vốn FDI vào địa phương này. Các dự án đầu tư vào Long An của các doanh nghiệp Hoa Kỳ chủ yếu ở các lĩnh vực môi trường, sản xuất bao bì, dược phẩm, đồ chơi, may mặc, cho thuê nhà xưởng...

Cảng biển Long An có diện tích 147 ha, nằm trong cụm cảng quốc tế Long An với tổng diện tích quy hoạch 1.935 ha tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và là dự án cảng đầu tư mới, vừa chính thức hợp long hệ thống cầu cảng, khai trương dịch vụ khai thác hàng container vào cuối tháng 6/2023 vừa qua. Cảng có thể tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 100.000 DWT với công suất khai thác 3 triệu TEUs/năm.