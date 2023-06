Long An được chuyển 18,11 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 18,11 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, để thực hiện Dự án khu tái định cư Nam Tân Tập, tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Long An tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư… đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Đồng thời, lưu ý tỉnh chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi nhà đầu tư hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định pháp luật về trồng trọt đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa theo quy định tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ; dự án đủ điều kiện và tuân thủ quy định pháp luật.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh chỉ đạo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định 35/2015/NĐ-CP, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ việc giao đất, cho thuê đất; về quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Còn Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện nội dung báo cáo kết quả thẩm định và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án khu tái định cư Nam Tân Tập; theo dõi, hướng dẫn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đúng pháp luật.

Trước đó, trên cơ sở báo cáo thẩm định tại Công văn 3242/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10/6/2022, cùng báo cáo sau khi kiểm tra thực địa tại Công văn 1352/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 7/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, để thực hiện dự án Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú và Khu dân cư - tái định cư tại xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai.

Do đó, tại văn bản 200/TTg-NN ngày 3/4/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, nhằm thực hiện Dự án khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú (30 ha) và Dự án khu dân cư - tái định cư tại xã Tân Phú (35 ha), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường.