Lừng khừng mãi không vượt đỉnh, nhà đầu tư chán nản xả hàng?

Chỉ số nhuộm đỏ ngay từ đầu phiên. Tâm lý tiêu cực vì thị trường giảm ngày càng lan rộng, áp lực bán đè nặng lên chỉ số. Vn-Index giảm mạnh trong phiên sáng và dòng tiền bắt đáy dù có nhưng vẫn chưa đủ mạnh để kéo chỉ số trở lại tham chiếu. Dù số mã giảm cuối giờ chiều đã giảm bớt khoảng 20 mã so với phiên sáng song bên mua vẫn yếu thế với 162 mã tăng/297 mã giảm.



Thanh khoản tăng mạnh từ đầu ngày, dù đạt mức cao hơn hẳn so với hôm qua song độ rộng thị trường lại bị áp đảo bởi bên bán, trong riêng phiên sáng, HSX khớp lệnh đã 11.619 tỷ đồng. Việc nghẽn lệnh chỉ khiến thị trường tệ hơn khi tiền vào ban chiều khá lèo tèo khi khớp chưa đến 1.900 tỷ đồng. Do vậy, dù tổng giá trị giao dịch hôm nay tăng so với hôm qua nhưng thực tế giá trị khớp lệnh lại giảm 2,2%.

VN30 hôm nay bị xả khá mạnh. Dù giá trị khớp lệnh hôm nay vượt qua mốc 6.000 tỷ song hầu hết các mã đều phải hứng chịu áp lực bán.

Giá của hàng loạt cổ phiếu trụ đều bốc hơi mạnh ghì mạnh chỉ số. Ở nhóm ngân hàng, BID, TCB, MBB, VPB đều mất hơn 1% giá. 6 mã trong Vn30 cũng mất giá hơn 1% trong tổng số 22 mã đỏ giá hôm nay.

Ngược chiều thị trường, FPT có một phiên biểu diễn ấn tượng khi chốt phiên tăng 5,88%, nhịp tăng mạnh nhất còn vượt qua ngưỡng 81.000 đồng/cổ phiếu tương ứng tăng 6,53%. Với mức giá này, FPT đang ở mức giá cao nhất lịch sử kể từ khi niêm yết.

Diễn biến Vn-Index hôm nay

Ba cổ phiếu khác cũng tăng tốt thuộc rổ Vn30 là TCH, PLX và VRE. Trong khi TCH tăng gần 4% thì PLX và VRE đều tăng trên 1%. Vậy nhưng, đà tăng mạnh của FPT và những mã này đều chưa đủ để kéo chỉ số. VN30 kết phiên giảm 0,25% với giá trị khớp lệnh đạt 6.129 tỷ đồng.

Ngược lại, VNMid và VNSML Index lại tăng lần lượt 0,2% và 0,4%. ROS và FLC tiếp tục được mua bán mạnh với giá ROS trong phiên còn tăng kịch trần. Hai cổ phiếu này là 2 mã giao dịch mạnh nhất HSX hôm nay, khối lượng đều trên 30 triệu đơn vị. Cùng thuộc nhóm đầu cơ, HQC và ITA cũng được mua bán mạnh trên 10 triệu đơn vị.

Dù lượng khớp lệnh ở nhóm small-cap hôm nay sụt giảm nhưng hàng thị giá thấp, vốn nhỏ và vừa tiếp tục tăng mạnh mẽ. Dù số mã tăng trần hôm nay chưa bằng một nửa hôm qua song vẫn là những cái tên thuộc nhóm thị giá nhỏ như YBM, TMT, SHA, TS4, TNT…

Diễn biến tiêu cực hôm nay cũng xuất hiện trên HNX khi 2/3 thời gian giao dịch chỉ số nằm dưới tham chiếu. Tuy vậy, nhờ SHB bật tăng giữa phiên chiều đã kéo HNX-Index hồi phục, không những vậy chốt phiên chỉ số còn tăng 0,25%. Trong đó, SHB kéo gần 2 điểm cho chỉ số với mức tăng hơn 5%. Khối lượng giao dịch hôm nay ở mã này rất lớn, đạt 63,2 triệu đơn vị và cao nhất toàn sàn, thị giá SHB cũng đang tiến trở lại về vùng đỉnh cũ hồi giữa tháng 1.

Khối ngoại vẫn giữ đà bán ròng từ đầu tháng đến nay trên HSX và HNX với tổng giá trị trên 255 tỷ đồng. Tích cực hơn là nhóm này quay lại mua ròng 115,9 tỷ trên UPCoM. Đã rất lâu rồi UPCoM mới lại có dòng tiền ngoại vào mạnh mẽ thế này, hôm nay nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua mã ABR với giá trị trên 123 tỷ đồng.

Mặc dù vẫn bán ra nhiều hơn mua vào nhưng phiên hôm nay sức ép chính lại là của nhà đầu tư trong nước. Tổng giá trị bán ra của khối ngoại tại sàn HSX đã giảm nhẹ khoảng 1% so với hôm qua, thậm chí lực mua còn tăng lên. Tuy nhiên xét về tỷ lệ, khối ngoại giao dịch bán thấp đi do thanh khoản tăng. Do vậy phần tăng chính là từ phía nhà đầu tư trong nước.