Meta công bố các doanh nghiệp đạt giải Business Messaging Awards 2024

BUSINESS MESSAGING AWARDS - GIẢI THƯỞNG ĐÁNG MONG CHỜ NHẤT NĂM TỪ META

Ngày 13/6 vừa qua, tại TP.HCM, Meta đã chính thức công bố các đơn vị đạt giải Business Messaging Awards 2024. Đây là một trong những giải thưởng quan trọng, được tổ chức thường niên bởi Meta để vinh danh các đối tác, doanh nghiệp đã có những thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng và triển khai quảng cáo Thương mại hội thoại trên nền tảng này.

Business Messaging Awards được đánh giá dựa trên kết quả thực tế từ chính các chiến dịch Thương mại hội thoại được triển khai trong năm vừa qua. Trong đó các tiêu chí được xem xét bao gồm tỷ lệ tăng trưởng doanh số, tính sáng tạo, hiệu suất hoạt động, tỷ lệ chuyển đổi, mức tăng trưởng doanh thu và lợi tức chi tiêu quảng cáo,...

Business Messaging Awards 2024 nằm trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Business Messaging Summit - Sự kiện quan trọng hàng đầu của Meta được tổ chức hàng năm, nơi cập nhật những thông tin, xu hướng và giải pháp mới nhất về Thương mại hội thoại. Tiếp nối thành công của các hội nghị trước đó, trong hội nghị năm nay các chủ đề liên quan đến Thương mại hội thoại và cách thức ứng dụng loại hình quảng cáo này tiếp tục được thảo luận và phân tích chi tiết.

Cùng với hơn 600 khách mời, Meta đã cùng thảo luận về những insight mới nhất của người tiêu dùng, cập nhật thêm các xu hướng và tính năng mới của nền tảng. Song song với đó, tại sự kiện lần này, hội nghị bàn tròn đã được diễn ra với sự tham gia của đại diện đến từ nhà bán hàng, Agency và đối tác công nghệ của Meta. Trong phiên thảo luận đầy sôi nổi này, các khách mời đã cùng chia sẻ những khó khăn, cũng như bài học kinh nghiệm đắt giá trong quá trình ứng dụng Thương mại hội thoại. Các chuyên gia đến từ Meta cũng đã chia sẻ đến các đơn vị, cá nhân nhân tham dự những phương pháp triển khai Thương mại hội thoại tốt nhất bắt nguồn từ chính những câu chuyện thành công của họ.

Các diễn giả thảo luận rất sôi nổi về chủ đề Thương mại hội thoại tại Business Messaging Summit 2024.

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC META VINH DANH VỀ THƯƠNG MẠI HỘI THOẠI

Với những thành tích xuất sắc trong việc triển khai các chiến dịch Thương mại hội thoại, 8 đơn vị đã được Meta vinh danh tại Business Messaging Awards năm nay. Trong đó có hai hạng mục giải thưởng chính và 8 giải thưởng, lần lượt được trao cho các đơn vị, doanh nghiệp:

Best Diversity Agency - Agency Đa dạng nhất: Adsplus

Best Diversity Advertiser - Nhà quảng cáo Đa dạng nhất: KALEEA

Best Creatives - Sáng tạo nhất: Sakura Montessori International School

Best Lead Generation - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng hiệu quả nhất Hệ thống Bệnh viện mắt Sài Gòn

Best Accelerator - Tăng trưởng nhanh nhất: YOBE

Best Commerce - Thương mại hiệu quả nhất: Huong Ho

Agency of the Year - Agency Kinh doanh Hội thoại của năm: Yoday Media

Advertiser of the Year - Nhà quảng cáo Kinh doanh Hội thoại của năm : Mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ mềm.

“Agency of The year - Yoday Media và các doanh nghiệp được vinh danh tại giải thưởng Business Messaging Awards 2024”.

LỘ DIỆN AGENCY CỦA NĂM VỀ BUSINESS MESSAGING - YODAY MEDIA

Xuất sắc ghi danh ở hạng mục danh giá Agency of the Year chính là Yoday Media - Cái tên đứng sau rất nhiều chiến dịch Business Messaging hiệu quả của các nhãn hàng bán lẻ tại Việt Nam. Các chiến dịch do Yoday triển khai không chỉ mang đến cho các doanh nghiệp sự tăng trưởng đột phá về mặt doanh thu, mà còn giúp tối ưu các trải nghiệm mua sắm của người dùng, gia tăng lượng khách hàng mới, giảm bớt chi phí trên mỗi lượt mua,...

“Đại diện Yoday Media - CEO Thùy Trang nhận giải thưởng Agency of The Year đến từ Meta”.

Trong đó phải kể đến hai chiến dịch Business Messaging đầy ấn tượng mà Yoday đã triển khai cho Huong Ho Store và YOBE trong năm vừa qua. Sử dụng Business Messaging với hình thức quảng cáo click đến Messenger, kết hợp Facebook Live và tối ưu vị trí quảng cáo Advantage+, Yoday đã giúp các thương hiệu thu về những kết quả đáng mong đợi.

Với Huong Ho Store, lượt mua hàng đã tăng thêm 11 lần. Với thương hiệu YOBE, lượt mua hàng cũng tăng trưởng lên tới 5 và giá trị trung bình đơn đặt hàng tăng thêm 58%,... Và đây cũng là hai chiến dịch đã được Meta đưa lên danh mục câu chuyện thành công tại trang chủ của nền tảng này, trở thành case study tiêu biểu mà các đơn vị khác có thể học hỏi khi triển khai quảng cáo hội thoại.

Đây cũng là hai doanh nghiệp xuất sắc giành được chiến thắng tại 2 mục giải thưởng nổi bật của Business Messaging Awards 2024: Giải thưởng Kinh doanh Hội thoại - Tăng trưởng nhanh nhất và Giải thưởng Kinh doanh Hội thoại - Thương mại hiệu quả nhất.

Business Messaging Awards 2024 đã khép lại với những thành tích ấn tượng của Yoday Media cùng các doanh nghiệp giành giải. Các giải thưởng được trao không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực của các đơn vị này, hơn hết đó còn dấu hiệu cho thấy sự triển vọng cùng đà tăng trưởng mạnh mẽ của Thương mại hội thoại trong tương lai.