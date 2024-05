MGV ký kết hợp tác phân phối các dự án tại khu đô thị vịnh biển Halong Marina

Theo đó, MGV trở thành đơn vị phát triển kinh doanh phân khu Clubhouse Villas - dự án Grand Bay Halong Villas và phân phối độc quyền Phân khu Sky Pool Villa - dự án InterContinental Residences Halong Bay. Lễ ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra cánh cửa cho những dự án đẳng cấp tại Halong Marina tiếp cận thị trường, góp phần kiến tạo một "kỳ quan" mới bên vịnh di sản.

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ MANG LẠI GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG

MGV là thương hiệu uy tín gắn liền với hàng loạt các dự án nghỉ dưỡng trọng điểm tại thị trường Phú Quốc. Song hành cùng các dự án mang thương hiệu quốc tế danh tiếng của chủ đầu tư BIM Land, doanh nghiệp này được đông đảo khách hàng biết đến trong vai trò là đơn vị phân phối độc quyền các dự án nghỉ dưỡng cao cấp như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc, Sailing Club Villas Phu Quoc… từ năm 2016 đến nay.

Với mục tiêu mang lại giá trị bền vững và hiệu quả đầu tư cho khách hàng, BIM Land và MGV tiếp tục hợp tác chặt chẽ. Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hạ Long đang trên đà phục hồi, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và du khách. Nắm bắt tiềm năng to lớn này, BIM Land và MGV hợp tác chiến lược để mang đến cho thị trường những sản phẩm bất động sản đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

MGV là đơn vị phát triển kinh doanh phân khu Clubhouse Villas - dự án Grand Bay Halong Villas và phân phối độc quyền Phân khu Sky Pool Villa - dự án InterContinental Residences Halong Bay tọa lạc tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, một điểm đến đa trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế bên bờ vịnh biển, một không gian sống phong cách bên di sản thế giới vịnh Hạ Long.

Đồng hành cùng MGV trong hành trình tại đất Vịnh di sản là hệ thống đại lý phân phối chiến lược: MGVN, Mai Việt Land, Happy Land, T-LAND, Nhật Minh Land, An Home, SRT Đông Bắc và Garen. Bà Lê Mai Phương - Giám đốc MGV miền Bắc chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng BIM Land, đơn vị chủ đầu tư có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực bất động sản cao cấp để mang đến giải pháp đầu tư và an cư tốt nhất cho khách hàng. MGV cùng hệ thống đại lý phân phối chiến lược sẽ giới thiệu tới khách hàng những bộ sưu tập bất động sản đa dạng gồm biệt thự hạng sang, căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp và đặc biệt là một bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu hiếm có với chính sách ưu đãi vượt trội. Qua đó, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm một sản phẩm an cư, nghỉ dưỡng hoặc đầu tư lý tưởng nơi vịnh biển.

TIỀM NĂNG CỦA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI KHU ĐÔ THỊ VỊNH BIỂN HALONG MARINA

Khu đô thị vịnh biển Halong Marina được định vị là một điểm đến đa trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế, một không gian sống phong cách bên di sản thế giới vịnh Hạ Long.

Halong Marina quy tụ các dự án nghỉ dưỡng quốc tế hạng sang như InterContinental Residences Halong Bay, Citadines Marina Halong, Sailing Club Residences Ha Long Bay, Grand Bay Halong Villas…Đặc biệt, khu đô thị vịnh biển này còn sở hữu bộ sưu tập tiện ích đa dạng trong bán kính tiêu chuẩn với quảng trường biển, bãi tắm, trung tâm thương mại LOTTE, BAY ZONE - Tổ hợp Ẩm thực, Giải trí và Nghệ thuật, trường quốc tế…

Trong tháng 6, MGV cùng hệ thống phân phối sẽ giới thiệu ra thị trường bộ sưu tập dinh thự biệt lập cao cấp Clubhouse Villas thuộc dự án Grand Bay Halong Villas, nơi được định vị là “trái tim” bán đảo 3 với hàng loạt dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và tiện ích giải trí đẳng cấp. Hội tụ các yếu tố của một không gian “Sống chất - sống hưởng - sống nhàn”, Clubhouse Villas là một nơi an cư lý tưởng cho cư dân tìm về lối sống thanh yên, tĩnh tại.

Phối cảnh Phân khu Clubhouse Villa thuộc dự án Grand Bay Halong Villas.

Tại bán đảo 2, bộ sưu tập độc đáo Sky InterContinental Residences Halong Bay mang đến cho nhà đầu tư một “kiệt tác trên tầm cao di sản”. Đặc biệt hơn giới hạn chỉ 12 Sky Pool Villa hướng vịnh đẹp nhất với bể bơi riêng sẽ mang đến những trải nghiệm “độc nhất vô nhị”. Chủ nhân của các căn “biệt thự trên không” này sẽ được thụ hưởng trọn vẹn các tiện ích nội - ngoại khu cao cấp theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Bên cạnh đó, InterContinental Residences Halong Bay là một trong số ít dự án áp dụng chương trình hợp tác cho thuê và cam kết lợi nhuận 8%/năm, giúp đảm bảo dòng tiền sinh lời ổn định, lâu dài cho nhà đầu tư.

Phối cảnh tổng thể dự án Sky InterContinental Residences Halong Bay.

“Các dự án thuộc khu đô thị vịnh biển Halong Marina hội tụ đầy đủ các yếu tố đầu tư và an cư lý tưởng. Trong bối cảnh đất mặt tiền biển ngày càng khan hiếm, tỉnh Quảng Ninh liên tục đưa ra những chính sách đầy tính đổi mới, phục vụ cho quy hoạch phát triển toàn diện - phát triển liên tỉnh, cùng sức bật tiềm năng từ ngành du lịch và thu hút lượng khách lớn từ chiến dịch điểm đến quốc tế của Halong Marina, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của giới đầu tư trong trong thời gian sắp tới”, bà Lê Mai Phương nhận định.

Thông tin Phân khu Clubhouse thuộc dự án Grand Bay Halong Villas và dự án InterContinental Residences Halong Bay:

Chủ đầu tư: BIM Land

Đơn vị phát triển kinh doanh: Địa ốc MGV

Hệ thống phân phối chiến lược: MGVN, Mai Việt, Happy Land, T-LAND, Nhật Minh Land, An Home, SRT Đông Bắc và Garen.