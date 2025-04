Dự kiến học sinh trường dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ học phí

Ngày 8/4/2025, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn học phí đối trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung phổ thông và không phải đóng học phí đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, từ ngày 1/9/2025 Nhà nước sẽ thực hiện miễn học phí cho tất cả học sinh công lập từ mầm non 5 tuổi đến trung học cơ sở (riêng đối với học sinh tiểu học không phải đóng học phí).

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã quy định chính sách giảm 50%-70% học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho nhiều đối tượng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội, học sinh dân tộc (học ở trường công lập và trường dân lập, tư thục).

Hiện nay, có 10 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về hỗ trợ học phí mầm non, phổ thông năm học 2024-2025 cho học sinh mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng trẻ em, học sinh mầm non, phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập ở các địa phương khác đang phải đóng học phí.

Do đó, việc xây dựng Nghị quyết nhằm bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ và ban hành văn bản kịp thời để áp dụng từ năm học 2025-2026.

CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Theo điều 2 dự thảo Nghị quyết, ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục như sau:

- Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; cơ sở giáo dục thường xuyên công lập; cơ sở giáo dục công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tự bảo đảm chi thường xuyên và tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

- Cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục tư thục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

- Mức hỗ trợ học phí tối đa bằng mức trần học phí áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành áp dụng tại địa phương theo từng năm học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính sách sẽ hỗ trợ học phí đối với cả trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục để đảm bảo thực thi chính sách thống nhất, công bằng đối với người học theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Công văn số 13594-CV/VPTW ngày 1/3/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc miễn học phí cho học sinh mầm non và học sinh THPT trong hệ thống trường công lập, các đối tượng khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ƯỚC TÍNH CẦN TĂNG THÊM 8,2 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Số liệu thống kê năm học 2023-2024 cho thấy hiện cả nước có 23,2 triệu học sinh (trong đó có 21,5 triệu học sinh công lập, chiếm 93%; 1,7 triệu học sinh ngoài công lập, chiếm 7%). Số học sinh chia theo cấp học gồm 4,8 triệu trẻ em mầm non (3,8 triệu trẻ em công lập; 1 triệu trẻ em ngoài công lập); 8,8 triệu học sinh tiểu học, 6,5 triệu học sinh THCS, 2,99 triệu học sinh THPT.

Căn cứ theo mức học phí tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ước tính tổng nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước phải chi trả để thực hiện miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập là trên dưới 30 nghìn tỷ đồng.

Mức ngân sách cần đảm bảo sẽ phụ thuộc vào mức học phí cụ thể của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở quy định mức sàn, trần học phí quy định của Chính phủ.

Tổng ngân sách nhà nước đã thực hiện miễn (không thu) học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi; học sinh tiểu học; học sinh THCS từ năm học 2025-2026 là 22,5 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, số ngân sách nhà nước dự kiến cần tăng thêm khi thực hiện chính sách theo Nghị quyết của Quốc hội là 8,2 nghìn tỷ đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng khi thực hiện chính sách “Không phải đóng học phí” đối với học sinh Tiểu học theo quy định hiện hành tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ sẽ cắt giảm quy trình đối với các Nghị quyết của HĐND về: Đối tượng miễn học phí; quy định mức cấp bù học phí từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng miễn học phí; quy trình phê duyệt đối tượng được miễn học phí.