Mô hình nghỉ dưỡng phong cách Vogue của Danh Khôi hút nhà đầu tư

Dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western của Tập đoàn Danh Khôi đang dẫn dắt thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng với nhiều hiệu ứng nổi bật.

SỨC HÚT CỦA MÔ HÌNH VOGUE INTEGRATED RESORT

Nếu như trước kia, cụm từ “nghỉ dưỡng” gợi liên tưởng đến kỳ nghỉ bình yên, tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp thường ngày để cân bằng, tái tạo năng lượng sống, thì xu hướng nghỉ dưỡng hiện nay đã thay đổi, dựa vào đặc điểm tính cách và thị hiếu của thế hệ Millennials (8X) và Centennials (9X, 10X).

Người trẻ thành đạt và bận rộn thường thích những trải nghiệm tích hợp – một điểm đến vạn trải nghiệm, hội tụ đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú, làm việc từ xa, mua sắm, làm đẹp, thể thao, giải trí. Theo các chuyên gia, mô hình “all in one” với những trải nghiệm tối ưu dành cho du khách sẽ làm nên sự hấp dẫn của điểm đến đồng thời là lực hút khiến du khách quyết định quay trở lại nhiều lần.

Đây chính là tiền đề để những nhà phát triển bất động sản có tiềm lực kiến tạo các dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp, hướng đến trải nghiệm tích hợp. Không dừng tại đó, một số chủ đầu tư còn tăng khả năng tiệm cận người trẻ bằng việc kết nối với các yếu tố thời trang và nghệ thuật. Thành công trong mô hình này có thể kể đến tập đoàn Danh Khôi với dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western.

Mô hình “Vogue Integrated Resort” hướng đến phong cách nghệ thuật và thời trang của Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best được chuyển tải thông qua thiết kế và hệ tiện ích đẳng cấp, khác biệt. Lần đầu tiên một tổ hợp nghỉ dưỡng xuất hiện các tiện ích hướng đến nghệ thuật như: Phim trường Hollywood; Phòng thu âm La Scala; Phố thời trang Milan; Khu Biểu diễn nghệ thuật Aria Art…, mang đến những trải nghiệm mới mẻ theo xu hướng thời thượng của thế hệ Millennials và Centennials.

HIỆU ỨNG TỪ TRẢI NGHIỆM NGHỈ DƯỠNG KHÁC BIỆT

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn), có tầm nhìn trực diện ra vịnh biển Non Nước - 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh (do tạp chí Forbes bình chọn), Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western hội tụ đầy đủ các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng gồm Condosuite sang trọng, khách sạn 5 sao cùng villa đẳng cấp.

Hệ tiện ích tích hợp hướng đến nghệ thuật tại dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western.

Trong đó, dòng sản phẩm Condosuite tại đây được đánh giá là mới lạ đột phá nhờ sự kết hợp đầy cá tính giữa phong cách thiết kế nội thất theo xu hướng retro tinh tế duy mỹ bên trong, với hệ tiện ích tích hợp sôi động và thời thượng bên ngoài. Được đầu tư thiết kế nội thất và tiện nghi cao cấp như những phòng suite của khách sạn, loại hình căn hộ du lịch thế hệ mới này bắt nhịp xu hướng “staycation” và “workcation” đang thịnh hành hiện nay, tạo nhiều hiệu ứng tại thị trường Đà Nẵng.

Hiệu ứng mở màn là Tập đoàn Best Western Hotels & Resorts danh tiếng chính thức đảm nhận vai trò quản lý vận hành dự án, đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng của du khách lên một tầm cao mới, khẳng định sự thành công của mô hình “Vogue Integrated Resort” và từng bước đưa Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western trở thành điểm đến nổi tiếng toàn cầu. Được biết, Best Western Hotels & Resorts là tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, với khoảng 4.100 khách sạn tại hơn 100 quốc gia.

Bên trong căn hộ Condosuite được thiết kế theo phong cách retro tinh tế.

Bên cạnh đó còn là hiệu ứng đón sóng ngay tại giai đoạn mở bán đến từ tâm lý của các nhà đầu tư, mong muốn được trở thành những người đầu tiên nắm bắt cơ hội sở hữu căn hộ du lịch thế hệ mới, hội tụ đầy đủ giá trị cảm xúc và giá trị đầu tư. Theo chia sẻ của đại diện Tập đoàn Danh Khôi, ngay sau khi hết giãn cách, số lượng nhà đầu tư trên cả nước, bao gồm các khu vực lân cận đến Đà Nẵng để tham quan và được tư vấn trực tiếp về dự án rất đông, giao dịch sôi động.

Tiên phong trên thị trường với mô hình “Vogue Integrated Resort”, dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best được kỳ vọng sẽ là điểm đến yêu thích của du khách trong hành trình khám phá và trải nghiệm thành phố đáng sống Đà Nẵng. Đây là nơi du khách có thể nghỉ dưỡng, giải trí, kết hợp làm việc và tận hưởng tối đa nhu cầu trải nghiệm cá nhân. Còn dưới góc độ đầu tư, những giá trị vượt trội tại dự án tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực giúp bất động sản nghỉ dưỡng tăng sức hút, mang lại cơ hội sinh lời cao cho người sở hữu trong tương lai.

