Một tuần trước khi bay vào vũ trụ, Jeff Bezos chi 200 triệu USD làm từ thiện

Theo tin từ Reuters, người sáng lập Amazon Jeff Bezos vừa tuyên bố quyên góp 70 triệu USD cho Viện Smithsonian để hỗ trợ việc cải tạo Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia ở Washington và 130 triệu USD cho trung tâm giáo dục mới mang tên mình - Bezos Learning Center.

Trung tâm giáo dục Bezos Learning Center sẽ được xây ở khu vực phía đông củ Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia. Viện Smithsonian, vận hành 19 bảo tàng và Sở thú Quốc gia tại Mỹ, cho biết số tiền trên là khoản quyên góp lớn nhất mà viện này nhận được kể từ khi thành lập vào năm 1846.

“Khoản quyên góp của ông Bezos sẽ giúp thúc đẩy việc chuyển đổi công nghệ tại các phòng trưng bày và không gian công cộng của bảo tàng”, Viện Smithsonian cho biết. “Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia là bảo tàng hàng không vũ trụ lớn nhất và đông khách nhất thế giới”.

Theo ông Lonnie Bunch, thư ký của Viện Smithsonian, ông Bezos có thể tham gia vào quá trình lên kế hoạch xây dựng Bezos Learning Center.

“Smithsonian sẽ đưa ra quyết định cuối cùng với tất cả nội dung (của trung tâm giáo dục) nhưng chúng tôi muốn tham khảo sự sáng tạo của ông Bezos”, ông Bunch nói và cho biết thêm rằng một tên lửa của Blue Origin sẽ được trưng bày tại đây.

Đam mê vũ trụ từ lâu, tỷ phú giàu nhất thế giới dự kiến bay vào rìa vũ trụ ngày 20/7 tới. Chuyến bay được thực hiện trên tàu vũ trụ New Shepard do công ty Blue Origin của ông chế tạo và kéo dài 11 phút ngoài không gian.

Trước đó, hôm 11/7, tỷ phú Anh Richard Branson đã thực hiện thành công chuyến bay tới rìa vũ trụ trên tên lửa do công ty Virgin Galactic - đối thủ của Blue Origin - chế tạo. Trước chuyến bay này, một nhân vật khác trong bộ ba “tỷ phú vũ trụ”, Elon Musk, người sáng lập công ty SpaceX, đã có mặt tại nhà riêng của Richard Branson để cỗ vũ và thậm chí mua vé du lịch vũ trụ của Virgin Galactic.

Ngoài khoản quyên góp cho Viện Smithsonian, quỹ từ thiện Club for the Future của Blue Origin cũng tuyên bố sẽ dành 1 triệu USD cho 19 tổ chức khác để truyền cảm hứng cho những sinh viên theo đuổi ngành STEM (Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), trong đó tập trung vào ngành vũ trụ. Các tổ chức sẽ được nhận quyên góp bao gồm Quỹ Học bổng Phi hành gia (do các phi hành gia của Dự án Mercury sáng lập), Trung tâm Challenger (do gia đình của phi hành đoàn trên chuyến bay thảm kịch trên tàu con thoi Challenger năm 1986)...

Ông Bezos hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản 211 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaire Index. Tính tới mùa hè năm ngoái, ông đã quyên góp khoảng 1% tài sản của mình làm từ thiện - con số khá ít ỏi so với các tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, George Soros.

Đầu tháng này, ông đã từ chức giám đốc điều hành (CEO) của Amazon - đế chế thương mại điện tử do ông thành lập vào những năm 1990 - để tập trung vào các dự án cá nhân. Gần đây, tỷ phú này “bỏ túi” 10 tỷ USD sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ hủy hợp đồng đám mây 10 tỷ USD với Microsoft - hợp đồng vốn là chủ đề trong cuộc đấu pháp lý giữa Amazon và Microsoft. Lầu Năm Góc đã công bố một hợp đồng mới và đề nghị hai công ty này đưa ra đề xuất - tín hiệu này cho thấy hợp đồng có thể được “cưa đôi” cho hai đại gia công nghệ Mỹ.

Cũng giống Jeff Bezos, bà Mackenzie Scott - vợ cũ của ông, cũng là một nhà từ thiện lớn trong lĩnh vực bảo tàng. Tháng trước, bà tuyên bố quyên góp cho các bảo tàng như Bảo tàng Nghệ thuật Mexico Quốc gia ở Chicago, Bảo tàng Trung Quốc tại Mỹ ở New York. Đây là một phần trong kế hoạch quyên góp 2,7 tỷ USD của bà. Bà Scott hiện sở hữu tài sản 65 tỷ USD, là người giàu thứ 15 thế giới, theo Bloomberg Billionaire Index.