MWG: Doanh thu tháng 4 ước tăng 15% cùng kỳ

Bách Hóa Xanh doanh thu vượt 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ; Doanh thu bình quân xấp xỉ 1,9 tỷ đồng/cửa hàng. Trong tháng 4, doanh thu các chuỗi đều ghi nhận tăng trưởng khả quan so với tháng trước một phần do nhu cầu mua sắm của khách hàng tăng trong các ngày nghỉ lễ.

DOANH THU BÁCH HÓA XANH CÓ THỂ ĐẠT 2 TỶ ĐỒNG/CỬA HÀNG/THÁNG

Tại buổi gặp mặt trao đổi với các nhà đầu tư diễn ra mới đây, ban lãnh đạo MWG đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tình hình kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp.

Mở đầu cuộc gặp, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch MWG nói lại về quan điểm, triết lý của Thế giới Di động: Thế giới di động không quan tâm đến người khác ở đây là đối thủ cạnh tranh chứ không phải không quan tâm đến mọi người. Thế giới di động luôn quan tâm tới khách hàng, tối thiểu là để phục vụ nhu cầu hiện tại khách hàng cần gì, giỏi hơn thì phục vụ những nhu cầu họ mong muốn hoặc nhìn xa hơn nhu cầu sắp tới họ sẽ thay đổi như thế nào. Nếu làm được điều này luôn luôn có được sự ủng hộ của khách hàng.

"Nhìn vào đối thủ cạnh tranh mất thời giờ và chẳng mang sức mạnh bao nhiêu, muốn khỏe thì vô phòng tập chứ nhìn người khác không khỏe hơn được. Khách hàng là nhóm ta phải quan tâm sâu sát thậm chí phải đón đầu, và quay lại chính mình làm mọi thứ hôm nay tốt hơn hôm qua thì chúng ta sẽ tiếp tục trong top những người dẫn dắt thị trường", ông Tài nói.

Với việc giải thể hai công ty con là 4KFarm và Logistics Toàn Tín, theo Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài, giải thể 4KFarm không ảnh hưởng gì đến mục tiêu lợi nhuận của Bách Hóa Xanh.

Trong kế hoạch tái cấu trúc công ty đặt mục tiêu giảm lượng tăng chất cắt bỏ những thứ kém hiệu quả. 4KFarm hoạt động kém hiệu quả, sản xuất ra rau chất lượng đảm bảo an toàn nhưng chi phí quá cao so với rau binh thường trong khi người tiêu dùng chưa sẵn sàng đón nhận sản phẩm với mức giá đó. Nếu sản phẩm sản xuất giá cao hơn nhưng người mua chỉ trả giá thấp thì không hiệu quả nên phải đợi thời gian nữa khi người tiêu dùng sẵn sàng quan tâm đến chất lượng thì mới có cơ hội phát triển.

Đối với Toàn Tín, mục tiêu cung cấp dịch vụ logistics ra ngoài nhưng lợi nhuận mang lại quá nhỏ nhoi so với quy mô. Nên sẽ gói lại để chuyên tâm phục vụ Điện Máy Xanh và không cần một tư cách pháp nhân.

Thực tế năm 2023 khi MWG xác định tái cấu trúc công ty đã có kế hoạch đóng cửa hai pháp nhân này rồi, toàn bộ chi phí đóng cửa đã hoạch toán hoàn toàn trong năm 2023 và xong xuôi mọi thứ mới thông báo ra bên ngoài.

Về chuỗi Bách Hóa Xanh, khi mới mở hệ thống này chỉ nghĩ đơn giản có thể tạo doanh thu 1,2 tỷ đồng vì đơn hàng giá thấp không cao, chưa từng mơ doanh thu lên đến 1,8 tỷ nhưng giờ doanh thu đã vượt mong đợi lên 1,9 tỷ đồng và có thể đạt tối đa trên 2 tỷ đồng. "Nhưng có những thứ chưa vượt đó là thời gian, chúng ta tốn quá nhiều thời gian để đạt được hiệu quả của Bách Hóa Xanh. Cái gì cũng có cái được và chưa được, nhưng đến thời điểm hiện nay rất hài lòng với Bách Hóa Xanh", ông Tài nói.

Mục tiêu năm nay đưa Bách Hóa Xanh đến vị trí có lời, sẽ không đánh đổi mở rộng bằng lỗ lãi. Ưu tiên mở rộng cửa hàng trong điều kiện lợi nhuận vẫn nằm ở đó.

THẾ GIỚI DI ĐỘNG/ĐIỆN MÁY XANH SẼ CÓ KẾT QUẢ KHÁC BIỆT

Đối với hệ thống Thế Giới Di động/Điện máy Xanh, ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết, năm nay mùa nóng đến sớm và dự kiến kéo dài hơn hàng năm, nhu cầu sản phẩm giải nhiệt như máy lạnh điều hòa tủ lạnh cao, có nhiều cơ hội để tăng trưởng. Công ty cũng chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hàng hóa, nguồn lực chương trình khuyến mại và đặc biệt giao lắp sản phẩm máy lạnh cũng tạo ra những khác biệt so với thị trường. Do đó, tin rằng năm nay tạo ra kết quả khác biệt.

"Quý 1 vừa rồi, tiếp tục quý 2 và những tháng còn lại chúng tôi đã chuẩn bị tốt nguồn lực để tận dụng tối đa cơ hội bán hàng tạo ra hiệu ứng nước chảy chỗ trũng. Chúng tôi tái cấu trúc lớn, giảm nhiều chi phí vận hành, tự tin đạt được doanh thu lợi nhuận đại hội cổ đông thông qua", ông Hiểu Em cho biết.

Tình hình thị trường ICT, trong quý 1 thông tin từ các hãng cũng như một số công ty nghiên cứu thống kê cho thấy điện thoại giảm 15% trong đó riêng Thế giới di động tăng 5%; điện máy cả thị trường quý 1 tăng 6% riêng hệ thống tăng trưởng tốt hơn 12%.

Doanh thu vay tiêu dùng trả góp/doanh thu hiện tại là 30%. Tỷ lệ vay tiêu dùng trả góp trong thời gian tới theo đánh giá sẽ tăng do nhu cầu khách hàng. Về thị trường chung của bên ngoài không mấy khả quan nhưng TGDĐ/ĐMX kết quả sẽ có khác biệt.

Tại cuộc gặp, ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng trả lời câu hỏi vì sao chi phí lương tăng mạnh so với với cùng kỳ năm 2023? Đại diện MWG cho hay, năm 2023 tình hình hoạt động gặp nhiều thách thức, khi đó công ty có chính sách để quản lý cấp cao cấp trung chia sẻ khó khăn việc bằng việc không nhận hoàn toàn hoặc giảm lương thưởng để ít ảnh hưởng thu nhập nhân viên. Khi tình hình có khởi sắc thì dừng chính sách này, nên số liệu trong báo cáo tài chính quý 1 năm nay có tăng mạnh.

Số lượng nhân viên giảm trong thời gian qua cũng chủ yếu do xin nghỉ còn trường hợp nghỉ không phải tự nguyện rất thấp. Sụt giảm nhân viên diễn ra khắp mọi nơi, cái gì kém hiệu quả có thể giảm được thì tiến hành giảm, từ level thấp đến cao diễn ra mọi tỉnh thành ở Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, quý 1 tăng trưởng đột biến theo ông Tài do yếu tố mùa vụ, quý 2 cũng tốt nhưng phần lớn không bằng quý 1, quý 3 là vùng trũng. Đó là tính chất mùa vụ, nhưng Bách Hóa Xanh đang chứng minh không có khái niệm mùa vụ, phát triển liên tục, tăng trưởng bất chấp thời tiết, không cảm nhận yêu tố mùa vụ. "Nếu lấy quý 1 làm cơ sở thì không được như thế, chúng tôi nỗ lực từng quý vì mọi thứ luôn biến động, chúng ta sống thế giới mà mọi thứ thay đổi rất nhanh", ông Tài nói.