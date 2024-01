Sau Thế giới di động, đến lượt FPT Shop đóng hàng chục cửa hàng trên toàn quốc và lỗ kỷ lục

Nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng không thiết yếu giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế khó khăn khiến các nhà cửa hàng bán lẻ phải đóng cửa tràn lan, đơn cử như Thế Giới di động và mới đây là FPT Shop.

Theo đó, báo cáo tài chính quý 4/2023 vừa công bố FPT Shop ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.690 tỷ đồng tăng nhẹ 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thay vì báo lãi, FPT Shop lỗ 103 tỷ đồng. Đây là mức lỗ kỷ lục tính theo quý.

Lũy kế cả năm 2023, FPT Shop ghi nhận doanh thu tăng nhẹ lên 31.975 tỷ đồng nhưng lỗ sau thuế 329 tỷ đồng cũng là mức lỗ kỷ lục của doanh nghiệp này.

Lý giải tình hình kinh doanh thua lỗ, theo ban lãnh đạo, do trong quý 4 công ty con của FRT là Công ty CP Dược phẩm Long Châu mở mới 113 cửa hàng đưa tổng số cửa hàng mới mở trong năm lên 560 cửa hàng so với cuối quý 4/2022, doanh thu quý 4 của Long Châu tăng trưởng 58% do vậy đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu hợp nhất toàn công ty. Doanh thu hợp nhất tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, Long Châu đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng nên lợi nhuận thu được trong quý chưa đủ để bù đắp phần lỗ do sụt giảm doanh thu của công ty mẹ. Đồng thời trong quý 4/2023, công ty phát sinh một số khoản chi phí one - off gồm chi phí thưởng hiệu quả kinh doanh của Long Châu, chi phí hủy hàng cận date của Long Châu nhờ nâng cấp hệ thống kiểm kê mới chính xác và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, chi phí đóng cửa 36 cửa hàng FPT Shop hoạt động không hiệu quả đã được ghi nhận đầy đủ trong quý 4, chi phí đầu tư trung tâm tiêm chủng và chuyển đổi số.

Trước đó, MWG đã đóng cửa gần 200 cửa hàng Thế giới di động và Điện Máy Xanh hoạt động không hiệu quả trong quý 4/2023.

Cụ thể, trong bối cảnh vĩ mô không thuận lợi, tình hình sản xuất xuất khẩu và việc làm kém khả quan đã tác động đáng kể đến thu nhập, niềm tin và xu hướng tiêu dùng của người dân. Sức mua giảm ở hầu hết các ngành hàng, đây là khó khăn lớn nhất mà Thế giới di động phải đối diện.

Hệ quả là, cả năm 2023, Thế giới di động đạt 118 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022 và hoàn thành 88% kế hoạch đề ra từ đầu năm. Trong đó, doanh thu online đạt gần 17,000 tỷ đồng, giảm 11% và đóng góp 14% trong tổng doanh thu. Lợi nhuận chưa được công bố chi tiết.

Về cơ cấu doanh thu theo chuỗi, chuỗi Điện máy Xanh đóng góp lớn nhất với 46,7%, kế đó là Bách hóa Xanh với 26,7% và chuỗi Thế giới Di động là 23,9%.

Chuỗi Thế giới di động (bao gồm cả Topzone) và Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu lần lượt hơn 28.000 tỷ đồng và 55.000 tỷ đồng, đều giảm so với năm trước.

Theo MWG, hai chuỗi này bị tác động nặng nề nhất do nhu cầu yếu ớt và tâm lý tiêu dùng tiết kiệm của người dân. Tuy vậy, tỷ lệ giảm đã có sự cải thiện liên tục từ mức giảm 34% trong quý 1/2023 (so với quý 1/2022), sang mức giảm 20% trong quý 2, xuống giảm 14% trong quý 3 và còn giảm 7% trong quý 4/2023.