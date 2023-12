Năm 2023 Hà Nội có hơn 31.000 doanh nghiệp mới

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Thành phố năm 2023 ước tính tăng 6,27% so với năm trước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn về đầu ra, thị trường xuất khẩu, kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng 6,27% với xu hướng cải thiện qua từng quý là khá tích cực và đáng ghi nhận.

Khu vực dịch vụ của Hà Nội năm nay ước tính tăng 7,26% so với năm trước (quý 1 tăng 7,66%; quý 2 tăng 6,51%; quý 3 tăng 6,92%; quý 4 tăng 7,85%), đóng góp 4,69 điểm% vào mức tăng GRDP, trong đó một số ngành tăng trưởng khá, đóng góp nhiều vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế: hành chính và dịch vụ hỗ trợ (bao gồm du lịch, lữ hành) tăng 16,33%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 15,39%; bán buôn, bán lẻ tăng 10,48%; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 7,77%; vận tải, kho bãi tăng 7,7%.

Một số ngành dịch vụ khác tiếp tục duy trì tăng trưởng: Giáo dục và Đào tạo tăng 6,7%; hoạt động chuyên môn khoa học, công nghệ tăng 6,3%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 6,04%; Thông tin và Truyền thông tăng 5,48%; quản lý Nhà nước tăng 5,08%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 3,47%; kinh doanh bất động sản tăng 1,15%; dịch vụ khác tăng 1,78%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng năm 2023 ước tính tăng 5,29% so với năm trước (quý 1 tăng 2,39%; quý 2 tăng 5,75%; quý 3 tăng 5,32%; quý 4 tăng 6,64%), đóng góp 1,18 điểm% vào mức tăng GRDP. Tuy nhiên, ngành công nghiệp năm 2023 chịu ảnh hưởng tiêu cực khi hầu hết các thị trường xuất, nhập khẩu lớn của Hà Nội giảm sút đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp, ước tính giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2023 tăng 4,57%, đóng góp 0,64 điểm % (trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,28%; sản xuất phân phối điện tăng 7,86%; cung cấp nước và xử lý, nước thải tăng 7,31%). Ngành xây dựng tăng 6,49%, đóng góp 0,54 điểm%.

Ngay từ đầu năm, Thành phố tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm. Tính chung năm nay, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước tăng 9,3% so với năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng 11,5%; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 2,9 tỷ USD, tăng 70,5% so với năm trước.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố năm 2023 đạt hơn 506.000 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2022, trong đó, vốn Nhà nước 171.000 tỷ đồng, tăng 9,5%; vốn ngoài nhà nước 300.000 tỷ đồng, tăng 9,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 33.000 tỷ đồng, tăng 9,6%.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2023, toàn Thành phố thu hút hơn 2,9 tỷ USD vốn FDI, trong đó: Đăng ký cấp mới 408 dự án với số vốn đạt 441 triệu USD; 175 dự án bổ sung tăng vốn với 307 triệu USD; 326 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 2.195 triệu USD (trong đó 1 lượt giao dịch của Nhà đầu tư Nhật Bản Sumitomo mua cổ phiếu của VPBank trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1.500 triệu USD).

Đăng ký doanh nghiệp năm 2023 Hà Nội có hơn 31.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 6,3% so với năm trước; vốn đăng ký đạt 346.000 tỷ đồng, tăng 5%; gần 9.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 8%; gần 22.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 33%; thực hiện thủ tục giải thể cho 3.500 doanh nghiệp, giảm 2%.

Đáng chú ý, năm 2023 khu vực dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của Hà Nội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm 2023 ước đạt 776.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 488.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức và tăng 10,6% so với năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 107.000 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng mức và tăng 11,2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt hơn 20.000 tỷ đồng, chiếm 2,7% và tăng 47,5%; doanh thu dịch vụ khác đạt 158.0000 tỷ đồng, chiếm 20,4% và tăng 5,9%...