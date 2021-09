Ngày 20/9: Ghi nhận 8.681 ca nhiễm Covid-19 tại 38 tỉnh, thành

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh là: TP. Hồ Chí Minh (5.171), Bình Dương (1.410), Đồng Nai (869), Long An (268), Tiền Giang (211), Kiên Giang (175), Đắk Lắk (113), An Giang (100), Cần Thơ (48), Quảng Bình (35), Tây Ninh (32), Bình Thuận (28), Đắk Nông (27), Bình Định (23), Khánh Hòa (19), Đồng Tháp (19), Quảng Ngãi (16), Phú Yên (15), Hậu Giang (10), Cà Mau (10).

TP. Hà Nội (9), Ninh Thuận (9), Bạc Liêu (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Bình Phước (5), Thừa Thiên Huế (5), Sóc Trăng (5), Vĩnh Long (4), Hà Nam (3), Đà Nẵng (3), Quảng Nam (3), Thanh Hóa (2), Trà Vinh (1), Lâm Đồng (1), Bến Tre (1), Quảng Trị (1), Gia Lai (1), Bắc Ninh (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bình Dương (-922), TP. Hồ Chí Minh (-325), An Giang (-187). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (113), Tiền Giang (109), Kiên Giang (24). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là 10.160 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 695.744 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.070 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 691.285 ca, trong đó có 459.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định.

Có 06 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang, Hà Tĩnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (341.699), Bình Dương (179.705), Đồng Nai (40.842), Long An (30.596), Tiền Giang (13.270).

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 215 ca tử vong. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (163), Bình Dương (36), Bình Thuận (3), Long An (3), Kiên Giang (3), Đà Nẵng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bạc Liêu (1), An Giang (1), Nghệ An (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua là 234 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.305 ca.

Trong ngày 19/9 có 432.575 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 34.553.590 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 27.913.529 liều, tiêm mũi 2 là 6.640.061 liều.

TP. Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lắp đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất. Các cơ sở tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Đồng thời, các cơ sở phải tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, biểu hiện cúm…).

Tại tỉnh Thanh Hóa, sáng 20/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, Sở Y tế, Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 đã tiến hành dỡ phong tỏa một phần Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, từng bước đưa bệnh viện trở về trạng thái hoạt động “bình thường mới”.

Sau 21 ngày tiến hành phong tỏa toàn bộ Bệnh viện để phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch. Đến nay tình hình dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cơ bản đã được kiểm soát; hiện còn tòa nhà A9 ở mức nguy cơ cao”, tòa nhà B4, H4 ở mức “nguy cơ”.