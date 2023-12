Nghệ An có thêm dự án 115 triệu USD

Sáng 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023. Tại phiên họp này, chủ trương đầu tư dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An) vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua.

Dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An) do Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) đầu tư tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên trên diện tích gần 16,5ha, có tổng vốn đầu tư là 115 triệu USD (tương đương 2.806 tỷ đồng), từ 100% vốn góp của nhà đầu tư.

Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An) khi hoàn thành có công suất thiết kế 40 triệu sản phẩm/năm đối với các sản phẩm: Vỏ, linh kiện, khuôn mẫu và bộ phận bằng kim loại ứng dụng cho thiết bị ô tô thông minh và ô tô năng lượng mới. 20 triệu sản phẩm/năm đối với các bộ phận bằng kim loại của ô tô năng lượng mới; 50 triệu sản phẩm/năm các sản phẩm dây, cáp điện, dây dẫn; thanh và dây tiếp điện; ăng ten.

30 triệu sản phẩm/năm các bộ phận từ nhựa, cao su, gốm sứ ứng dụng cho thiết bị ô tô thông minh và ô tô năng lượng mới và 10 triệu sản phẩm/năm sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị chiếu sáng, dụng cụ và máy móc khác. Ngoài ra, dự án còn cung cấp các dịch vụ tư vấn, cho thuê nhà xưởng xây sẵn, thương mại.

Dự án sẽ được triển khai qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 dự kiến vận hành chính thức vào tháng 1/2027, giai đoạn 2 dự kiến vận hành chính thức vào tháng 4/2028, giai đoạn 3 dự kiến vận hành chính thức trong tháng 4/2030.

Trước đó, Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam thuộc Tập đoàn đến từ Hong Kong đã đầu tư 200 triệu USD vào Khu công nghiệp VSIP Nghệ An để xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử dân dụng trên tổng diện tích 43ha. Dự án này đã khởi công vào tháng 10/2022 và sẽ đi vào sản xuất thời gian tới.

Với việc thu hút thêm 115 triệu USD, từ đầu năm 2023 đến nay, Nghệ An đã thu hút được hơn 1,41 tỷ USD vốn FDI. Dự kiến trong năm nay, tỉnh Nghệ An sẽ thu hút được khoảng 1,5 tỷ USD vốn FDI.

Toàn cảnh phiên họp

Năm 2023, trong "bức tranh kinh tế" tỉnh Nghệ An đó có 2 điểm sáng là thu hút FDI và kim ngạch xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) này năm 2023 ước đạt 7,14%. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 18 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 112% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tính đến ngày 20/11/2023, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trên 46 nghìn tỷ đồng, gấp 1,38 lần mục tiêu đề ra. Năm 2023, tỉnh Nghệ An tiếp tục nằm trong tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Để "hái quả ngọt" thu hút FDI, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã quyết liệt chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Thời gian giải quyết thủ tục đối với nhà đầu tư nhanh, gọn.

Ngoài những nỗ lực về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hệ thống hạ tầng của Nghệ An cũng đang ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, Nghệ An đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho “đại bàng”, tập đoàn đa quốc gia.