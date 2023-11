Nghệ An "điểm tên" 46 doanh nghiệp nợ thuế

Thực hiện quy trình xử lý nợ theo Luật Quản lý thuế, ngày 23/10/2023, Cục thuế Nghệ An ban hành văn bản số 3622/TB-CT tiếp tục công khai danh sách 46 người/doanh nghiệp nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An.

Cục Thuế Nghệ An cho biết, đến ngày 30/9/2023 có 46 người/doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thuế Nghệ An nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền 242,524 tỷ đồng.

Lý do công khai là những người nộp thuế trên vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 100 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH 2014 và điểm g, khoản 1, điều 29, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Quyết định công khai danh sách người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Cụ thể, trong danh sách công khai 46 người nộp thuế nợ thuế kéo dài có Công ty CP Xây dựng 16-Vinaconex tại đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP Vinh nợ số tiền thuế 25,22 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và xây dựng 24, đường Xiêng Khoảng, xã Nghi Phú, TP Vinh nợ số tiền thuế 24,67 tỷ đồng; Công ty CP 482, đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh nợ tiền thuế 24,42 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn và xây dựng công trình miền Trung tại số 304 Hải Thượng Lãn Ông, TP Vinh nợ số tiền thuế 13,65 tỷ đồng; Công ty CP Gạch ngói Sông Lam, xã Nghi Hoa, TP Vinh nợ 13,57 tỷ đồng; Công ty CP Khoáng sản Tín Hoằng nợ 11,29 tỷ đồng; Công ty CP Tổng Công ty xây lắp dầu khí Nghệ An nợ 10,422 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC (thành phố Hồ Chí Minh) nợ 9,7 tỷ đồng…

Ngoài các công ty trên, ở mức độ nợ thuế ít hơn có còn có các đơn vị như Công ty CP Tập đoàn TECCO - Chi nhánh Nghệ An ở Khu C1 Quang Trung, Tp Vinh nợ 1,94 tỷ đồng; Công ty CP Tổng công ty Sài Gòn Land ở tầng 17, C1 Quang Trung, thành phố Vinh nợ 4,65 tỷ đồng; Công ty TNHH Xuân Quỳnh (Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai) nợ 928 triệu đồng...

Mới đây, ngày 17/10/2023, Cục Thuế Nghệ An cũng có công văn số 6151 gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi đề nghị thực hiện biện pháp thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Khoáng sản Tín Hoằng địa chỉ số 38, đường Nguyễn Năng Tĩnh, thành phố Vinh.

Nguyên nhân do doanh nghiệp này đã nợ tiền thuế và các khoản thu khác, chây ì trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Mặc dù, cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không thu đủ tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước. Được biết, số tiền Công ty TNHH Khoáng sản Tín Hoằng đang nợ thuế lên đến hơn 11 tỷ đồng.

Trong công văn, Cục Thuế Nghệ An đề nghị trong thời hạn 10 ngày, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo trình tự, thủ tục quy định hoặc thông báo cho Cục Thuế Nghệ An về lý do không thu hồi.

Ngoài ra, do chây ì trong việc đóng thuế, có 4 công ty cũng bị Cục Thuế Nghệ An gửi văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh gồm: Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Anh Hoàng; Công ty CP Thương mại và Đầu tư Minh Hồng; Công ty CP Đầu tư TCC; Công ty TNHH THCĐ.

Tiếp đến, 4 doanh nghiệp khác, bị Cục Thuế Nghệ An gửi văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm: Công ty CP Đầu tư Vinland; Công ty CP Năng lượng xanh Nghệ An; Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ Trương Đức Law; Công ty CP Thạch cao Việt Lào.