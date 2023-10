Khánh thành hai đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa, Nghệ An, nối thông tuyến cao tốc dài 250 km

Ngày 18/10, tại cửa hầm phía Bắc hầm Trường Vinh thuộc Km386+361 dự án cao tốc thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu.

NỐI THÔNG CAO TỐC TỪ HÀ NỘI ĐẾN NGHỆ AN DÀI HƠN 250 KM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định giao thông là mạch máu lưu thông của nền kinh tế và là một trong những khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước.

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, các hành lang kinh tế được lựa chọn để tập trung nguồn lực đầu tư, tạo động lực, sức lan tỏa cho phát triển. Trong đó, yêu cầu tuyến Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Cà Mau, kết nối 32 tỉnh, thành phố, ba vùng kinh tế trọng điểm hoàn thành trước năm 2025.

"Tuyến đường này sẽ tạo thành trục xương sống, hành lang kinh tế, vận tải huyết mạch của đất nước, kết nối đồng bộ với hệ thông giao thông đường biển, đường sắt, đường thủy và hàng không", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ khánh thành.

Việc khánh thành hai dự án đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu với tổng chiều dài 94km là dấu mốc đáng nhớ khi cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn được kết nối hoàn toàn bằng cao tốc đến Diễn Châu (Nghệ An), thúc đẩy lưu thông giữa các tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, thúc đẩy sự phát triển các đô thị vùng, các trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải đôn đốc việc bảo trì, bảo dưỡng công trình, hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ, nút giao thông kết nối và triển khai tiếp giai đoạn 2 của dự án.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ, với tinh thần, hai dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thành các hạng mục chính tuyến, được đưa vào khai thác tạm đúng dịp Quốc khánh 2/9 và cơ bản hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 10/2023.

Việc hoàn thành hai dự án tiếp tục nâng tổng số km đường cao tốc trục Bắc - Nam lên khoảng 1.050 km, góp phần nối thông tuyến đường bộ cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An dài 251 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An còn khoảng 3,5 giờ so với 5 giờ như trước đây, đồng thời khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A.

VƯỢT KHÓ ĐỂ VỀ ĐÍCH

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017, gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài 654 km.

Trong đó, có 8 dự án thành phần được đầu tư bằng hình thức đầu tư công với chiều dài 477 km và 3 dự án thành phần được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với chiều dài 177 km.

Đến thời điểm hiện tại, có 8 dự án thành phần được hoàn thành, đưa vào khai thác với tổng chiều dài 519 km. Trong đó, dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43 km và dự án Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km đi qua địa phận các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đưa vào khai thác tạm từ ngày 1/9/2023.

Đến nay, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan cơ bản hoàn thành các hạng mục còn lại như: đường gom dân sinh, hệ thống thoát nước… đảm bảo thuận lợi, an toàn trong quá trình khai thác đồng bộ.

Cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43,28 km. Trong đó có 2 nút giao liên thông gồm: nút giao Vạn Thiện - Km351+320 kết nối với QL45 và đường Nghi Sơn - Thọ Xuân; nút giao Nghi Sơn - Km379+500 kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn - Bãi Trành và đường vào nhà máy xi măng Công Thanh. Dự án có điểm đầu (Km337+000 trùng với điểm cuối dự án thành phần đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45), thuộc địa phận xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; điểm cuối (Km380+000 trùng với điểm đầu dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu), thuộc địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có tổng mức đầu tư hơn 5.534 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư. Giai đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng 16m; giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m.

Dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp, gồm: Gói thầu XL1 Km337 - Km349 do Liên danh Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy thi công; gói thầu XL2 Km349 -Km364+410,75 do Liên danh Công ty Cổ phần LiZen - Công ty TNHH Tập đoàn Định An - Công ty Cổ phần 471 thi công; gói thầu XL3 Km364+410,75 - Km380 do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung - Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Cao tốc thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km. Trong đó có 3 nút giao liên thông gồm: Nút giao Quỳnh Vinh - Km389+970 kết nối với Quốc lộ 48D; nút giao Quỳnh Mỹ - Km405+689 kết nối với Quốc lộ 48B; nút giao Diễn Cát - Km429+715 kết nối với Quốc lộ 7 (cách điểm cuối tuyến khoảng 300 m).

Dự án có điểm đầu (Km380+000 trùng với điểm cuối dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn), thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; điểm cuối (Km430+00 trùng với điểm đầu dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt), thuộc địa phận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng do chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 6 thi công. Giai đoạn hoàn chỉnh cao tốc thiết kế là đường cao tốc thiết kế 6 làn xe, vận tốc đạt 100 - 120 km/giờ; giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Dự án được chia thành 4 gói thầu xây lắp. Gói thầu XL01 (Km380+000 - Km389+900) dài 9,9 km do Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần xây dựng Đèo Cả (1.158,97 tỷ) thi công; gói thầu XL02 (Km389+900 - Km405+000) dài 15,1 km do Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (1.163,68 tỷ) thi công.

Gói thầu XL03 (Km405+000 - Km419+600) dài 14,6k km do Liên danh Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung (1.266,47 tỷ) thi công; gói thầu XL04 (Km419+600 - Km430+000) dài 10,4 km do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 - Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn (1.139,53 tỷ) thi công.

Quá trình triển khai thi công hai dự án gặp không ít khó khăn như đối mặt với dịch Covid-19 làm gián đoạn việc huy động nhân sự, vận chuyển máy móc vào công trường; dự án đi qua khu vực có địa hình, địa chất phức tạp, nền đất yếu; trượt giá nhiên liệu, vật liệu; điều kiện thời tiết, khí hậu cực đoan... cản trở thi công.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” vượt qua những khó khăn, thách thức, hai dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thành các hạng mục chính tuyến và đưa vào khai thác tạm để phục vụ nhân dân đúng dịp Quốc khánh 2/9 và cơ bản hoàn thành toàn bộ công trình ngày 18/10/2023.

Hiện Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo các đơn vị nỗ lực khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 dài 7 km và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 23 km trong năm 2023.

Tiếp đến, năm 2024 sẽ hoàn thành hai dự án Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 128 km.

Đến năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 và một số đoạn khác để thông toàn tuyến cao tốc từ Lạng Sơn đến Cà Mau.