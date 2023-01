Nghệ An: Hơn 200 doanh nghiệp nợ đọng thuế thuộc diện bị cưỡng chế

Cụ thể, theo công bố một số đơn vị có số nợ lớn kéo dài như: Công ty TNHH Thương mại Minh Khang có địa chỉ tại số 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh nợ hơn 312 tỷ đồng và đứng đầu trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế ở Nghệ An.

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang được biết đến là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị vật tư y tế và nhà ở” tại xã Nghi Phú, TP. Vinh (Nghệ An). Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 521/QĐ.UBND.ĐT ngày 6/2/2007.

Tại Nghệ An, Công ty Minh Khang còn là chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn, được đi vào hoạt động từ ngày 15/1/2009 với tổng vốn đầu tư 175 tỷ đồng, diện tích 10.000 m2. Tuy nhiên, năm 2016, Công ty Minh Khang từng vướng vào vụ lùm xùm nợ lương cán bộ, nhân viên bệnh viện này và đến nay đã ngừng hoạt động.

Tháng 9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang.

Tiếp đến trong danh sách này là Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng & Xây lắp thương mại BMC, địa chỉ phường Cầu Kho, quận I, TP. Hồ Chí Minh nợ hơn 63 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng 16 Vinaconex, địa chỉ số 16 đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP. Vinh nợ hơn 66 tỷ đồng; Công ty TNHH An Thịnh Khang, xóm 4, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc nợ trên 63 tỷ đồng...

Trước tình trạng nợ thuế kéo dài, mặc dù cơ quan thuế đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở song các doanh nghiệp này vẫn cố tình chây ỳ, không tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã công khai thông tin 220 doanh nghiệp nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm 30/11/2022 với số tiền trên 827 tỷ đồng. Trong số đó, có nhiều doanh nghiệp đã bị cưỡng chế nợ thuế bằng cách trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã thực hiện các giải pháp để thực hiện thu hồi nợ thuế, trong đó, giao chỉ tiêu thu nợ đến các chi cục thuế, phòng nghiệp vụ và cán bộ thuế. Các ngành chức năng đã phân tích rõ các khoản nợ. Đối với khoản nợ thuế khó thu hồi và khoản nợ thuế chờ xử lý, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp quản lý phù hợp. Riêng đối với khoản nợ có khả năng thu được sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An công khai danh sách các đơn vị, cá nhân nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các sở, ngành đôn đốc, cưỡng chế thu nợ; phối hợp với ngành liên quan thực hiện thông báo cấm xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp nợ thuế.

Thời điểm tháng 10 và 11 vừa qua, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật các doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cụ thể, Cục Thuế Nghệ An có thông báo số 2866/TB-CT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Hồng Sơn (SN 1956 – TP.Vinh). Ông Sơn là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần hoá chất Vinh. Nguyên nhân là do Công ty Cổ phần hoá chất Vinh là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cục Thuế Nghệ An cũng có thông báo số 2865/TB-CT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Long (SN 1976 – TP. Vinh). Ông Long là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần 482, có trụ sở tại TP.Vinh.

Tương tự, ông Long bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần 482 thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 27/10/2022 đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Chi Cục Thuế Bắc Nghệ II (Cục Thuế Nghệ An) ngày 27/10 cũng đã có các thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp như: Tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Noãn (sinh năm 1959 – TP.Vinh), Giám đốc công ty TNHH Tường Nguyên; ông Vũ Văn Hoàng (sinh năm 1972 – huyện Yên Thành), Giám đốc CTCP sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Hưng; ông Phan Xuân Hải (sinh năm 1963 – huyện Yên Thành), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu may Cường Thịnh; ông Hoàng Quốc Hưng (sinh năm 1984 – huyện Yên Thành), Giám đốc Công ty TNHH Ly Hưng.

Các doanh nghiệp này thuộc diện đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đến khi các công ty này ngày hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.