Nghệ An: Sách lược “5 sẵn sàng” để thu hút FDI

Trong số đó, các dự án lớn, như: Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử Goerteck 1 - 2 (điều chỉnh tăng 400 triệu USD), Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Luxshare - ICT 2 (150 triệu USD), Nhà máy khoa học kỹ thuật kim loại Tân Việt (125 triệu USD) và một số dự án đã được khởi công xây dựng, như Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Everwin Precision Việt Nam, Nhà máy may Nakano Nhật Bản…

Tại Nghệ An, việc xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư luôn được tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương chú ý, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm với những đối tác, ngành nghề, dự án ưu tiên đầu tư phù hợp; hoàn thành và trình phê duyệt được đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam; thực hiện cơ chế ổn định giá đất đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An đã rà soát 271 dự án đầu tư có dấu hiệu chậm tiến độ hoặc không triển khai trên địa bàn tỉnh; thành lập đoàn kiểm tra và danh mục các dự án kiểm tra trong năm đối với 139 dự án; trình HĐND tỉnh Nghệ An ban hành nghị quyết về tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn.

Để đạt được kết quả đáng ghi nhận nêu trên, trong 3 năm gần đây, trước sự dịch chuyển làn sóng đầu tư, tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết: “Nghệ An sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ mà chúng tôi gọi là 5 sẵn sàng. Thứ nhất là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư; thứ hai là sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; thứ ba là sẵn sàng về nguồn nhân lực; thứ tư là sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; thứ năm là sẵn sàng hỗ trợ.”

Theo đó, Nghệ An xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư; thúc đẩy, hỗ trợ triển khai có hiệu quả các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp; tích cực, chủ động và linh hoạt trong xúc tiến, thu hút đầu tư, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ triển khai các thủ tục của các dự án FDI.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An sẽ đổi mới việc xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa hình thức thực hiện; hệ thống hóa cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư; duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành với các nhà đầu tư để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh này tập trung hỗ trợ và giải quyết các thủ tục đầu tư, tháo gỡ vướng mắc đối với các nhà đầu tư hạ tầng chiến lược là Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty cổ phần WHA Nghệ An, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt để hình thành các cực tăng trưởng về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Hiện tại, tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương cập nhật đầy đủ dữ liệu dự án đầu tư lên hệ thống phần mềm giám sát, theo dõi quản lý tiến độ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối với các dự án đầu tư được chấp thuận đầu tư sau ngày 1/1/2018 hoàn thành việc cập nhật dữ liệu xong trước ngày 16/1/2023; đối với các dự án được chấp thuận trước ngày 1/1/2018 hoàn thành việc cập nhật dữ liệu trước ngày 31/3/2023.

Mới đây, tại buổi tọa đàm “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho rằng, gần đây Nghệ An có sự gia tăng FDI đáng khích lệ. Song theo vị chuyên gia, đây mới là bước đầu, chưa rõ xu thế chất lượng (xu thế thời đại), do đó, thời gian tới cần quan tâm môi trường thu hút đầu tư, thu hút doanh nghiệp dẫn dắt, thu hút người tài để phát huy và gánh vác sứ mệnh tương lai của Nghệ An.