Nghệ An phát hiện số lượng lớn bánh kẹo, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 23.500 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ và hơn 200 sản phẩm đồ chơi nguy hiểm, mang tính bạo lực gồm đao, kiếm các loại... Đặc biệt, tại cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Thúy, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều loại bánh kẹo thường bày bán tại các cổng trường học có kiểu dáng bắt mắt nhưng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu biến chất, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện, cơ quan chức năng đã thu giữ số bánh kẹo và đồ chơi nguy hiểm nói trên để phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ hơn 200 đồ chơi nguy hiểm, bạo lực và bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Thúy.

Liên quan đến mặt hàng đồ chơi trẻ em, ngày 17/9, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu- Phòng Cảnh sát giao thông Công An tỉnh Nghệ An kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát: 37H-039.46 do ông Võ Văn Thịnh có địa chỉ tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển.

Đoàn kiểm tra phát hiện phương tiện đang vận chuyển 1.800 cái đồ chơi trẻ em (súng nhựa) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số súng nhựa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 1 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Văn Thịnh và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm. Tổng trị giá thu phạt 25.800.000 đồng.

Trước đó ngày 12/9, Đội Quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh do ông H.V.V có địa chỉ tại xóm Phú Thành, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An làm chủ.

Tiêu hủy hàng hóa vi phạm

Đoàn kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh đang kinh doanh 305 mặt hàng súng nhựa, kiếm nhựa và đồ chơi trẻ em các loại. Trên toàn bộ sản phẩm đồ chơi trên không có nhãn công bố tiêu chuẩn chất lượng, không có công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tại thời điểm kiểm tra, ông H.V.V không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Đội Quản lý thị trường số 11 đã xử phạt Hộ Kinh doanh H.V.V về hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và buộc ông N.A.T tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định pháp luật. Tổng trị giá thu phạt là 22.700.000 đồng.

Đây là tháng cao điểm trong việc kinh doanh phục vụ dịp lễ Tết Trung thu năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường về nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy và việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh. Trong quá trình kiểm tra kết hợp tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa đặc biệt là mặt hàng đồ chơi trẻ em.