Nghệ An "sốt ruột" vì vì giải ngân chậm vốn đầu tư công

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 6893/UBND-KT về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 31/7/2024, tổng kế hoạch đầu tư công của tỉnh này mới giải ngân hơn 2.096 tỷ đồng, đạt 39,77%. Số vốn còn lại chưa giải ngân là hơn 3.175 tỷ đồng; trong đó: Nguồn đầu tư công tập trung còn 1.835 tỷ đồng; nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia còn 1.339 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 95%-100%, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư có dự án chưa thực hiện giải ngân hoặc có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, thực hiện các giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sớm giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cụ thể, các đơn vị đến ngày 31/7/2024 chưa thực hiện giải ngân (0%) gồm: Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (24,103 tỷ đồng), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (10,452 tỷ đồng), Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn (2,9 tỷ đồng).

Nguồn đầu tư công tập trung (còn 20 dự án chưa giải ngân) gồm có UBND các huyện: Con Cuông, Quỳnh Lưu và Sở Y tế Nghệ An còn 2 dự án; UBND các huyện: Anh Sơn, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, UBND xã Thanh Tiên (huyện Thanh Chương), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể theo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An còn 1 dự án.

Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh này còn 177 dự án chưa giải ngân, gồm: huyện Tương Dương 34 dự án, huyện Quỳ Hợp 31 dự án, huyện Kỳ Sơn 28 dự án, huyện Quỳ Châu 23 dự án, huyện Con Cuông 12 dự án, huyện Tân Kỳ 12 dự án, huyện Anh Sơn 10 dự án.

Các đơn vị tại Nghệ An có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn gồm: Kỳ Sơn còn 348,041 tỷ đồng, Tương Dương còn 167,194 tỷ đồng, Quế Phong còn 165,891 tỷ đồng, Con Cuông còn 144,402 tỷ đồng, Quỳ Hợp còn 111,334 tỷ đồng, Quỳ Châu còn 90,919 tỷ đồng, Diễn Châu còn 62,616 tỷ đồng, Thanh Chương còn 62,232 tỷ đồng, Nghi Lộc còn 43,886 tỷ đồng, Quỳnh Lưu còn 43,557 tỷ đồng, Hưng Nguyên còn 42,291 tỷ đồng, thị xã Thái Hòa còn 40,445 tỷ đồng.

Sở Giao thông Vận tải Nghệ An còn 670,483 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An còn 356,829 tỷ đồng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội còn 59,283 tỷ đồng, Sở Y tế còn 47,386 tỷ đồng, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An còn 41,617 tỷ đồng.

Các đơn vị có các dự án đã hoàn thành các hồ sơ thủ tục, không có vướng mắc nhưng tiến độ giải ngân vẫn còn chậm (3 dự án ngân sách trung ương/số vốn chưa giải ngân 69,56 tỷ đồng và 28 dự án ngân sách địa phương/số vốn chưa giải ngân 260,636 tỷ đồng) gồm: UBND huyện Anh Sơn 3 dự án, Diễn Châu 2 dự án, Kỳ Sơn 2 dự án; Quỳ Hợp, Nam Đàn, Tân Kỳ, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Nghệ An 1 dự án.