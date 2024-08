Doanh nghiệp tại Nghệ An "đói" nhân sự chất lượng cao

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 15.500 doanh nghiệp đang hoạt động, với gần 350.000 lao động đang làm việc.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, năm 2024 và những năm tiếp theo, trong khu kinh tế, các khu công nghiệp tại tỉnh này có thêm nhiều doanh nghiệp FDI có quy mô sản xuất lớn và sử dụng nhiều lao động sẽ đi vào hoạt động, do đó, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao. Nhu cầu tuyển dụng lao động 6 tháng cuối năm 2024 trên 29.945 người và năm 2025 có nhu cầu tuyển dụng trên 40.000 lao động.

Tuy nhiên, doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng, thu hút lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề, lao động chất lượng cao.

Theo phản ánh của nhiều công nhân, tiền lương, thu nhập cũng như các điều kiện về an sinh xã hội các doanh nghiệp tại Nghệ An chi trả thấp hơn so với khu vực phía Bắc, phía Nam. Vì vậy, người lao động có xu hướng lựa chọn làm việc tại các doanh nghiệp ngoại tỉnh và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có mức thu nhập cao gấp 5-8 lần mức thu nhập tại địa phương.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các ngành và các địa phương thường xuyên rà soát, tổng hợp nguồn cung - cầu lao động của tỉnh để kịp thời tư vấn, giới thiệu lao động cho các doanh nghiệp, đồng thời, cũng đã có những giải pháp, chiến lược để thu hút người lao động địa phương.

Cụ thể, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các doanh nghiệp thực hiện thu thập, đăng thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử việc làm tỉnh Nghệ An: vieclamnghean.vn, tăng cường kết nối, thông tin, tư vấn, tuyển dụng thông qua hình thức trực tiếp và gián tiếp qua trang web, zalo và fanpage…

Sở này cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An kịp thời nắm bắt tình hình, cử cán bộ tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng, hướng dẫn người lao động tiến hành làm các thủ tục, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An cũng đề nghị cần phải quan tâm hơn nữa trong việc thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động.

Doanh nghiệp tính toán thêm các giải pháp như hỗ trợ tiền xăng xe, tiền thuê nhà ở trọ và tăng mức thu nhập cao hơn hoặc bằng thu nhập lao động làm việc ở các tỉnh phía Bắc, phía Nam để người lao động có việc làm ổn định, gắn bó lâu dài và bền vững tại doanh nghiệp.