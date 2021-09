Nghiên cứu: Nguy cơ tử vong do Covid-19 cao gấp 11 lần ở người chưa tiêm vaccine

Người chưa tiêm vaccine có nguy cơ tử vong do Covid-19 cao gấp 11 lần so với những người đã tiêm đủ - một nghiên cứu lớn do Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ phát hiện.

Nghiên cứu này đã phân tích các ca mắc, nhập viện và tử vong do Covid tại 13 bang khác nhau và “phát hiện thêm bằng chứng về sức mạnh của việc tiêm phòng”, Giám đốc CDC Mỹ, tiến sỹ Rochelle Walensky, nói trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu.

Để thực hiện nghiên cứu, các chuyên gia của CDC đã xem xét 600.000 ca Covid ở Mỹ trong thời gian từ tháng 4 đến giữa tháng 7, tìm mối liên hệ giữa các ca bệnh này với tình trạng tiêm vaccine.

Kết quả cho thấy, những người chưa tiêm vacine có nguy cơ mắc Covid cao gấp 4,5 lần, nguy cơ phải nhập viện do Covid cao gấp 10 lần, và nguy cơ tử vong do Covid cao gấp 11 lần so với những người đã tiêm đủ vaccine.

Một nghiên cứu trước đó của CDC dựa trên dữ liệu từ 43.127 ca Covid ở hạt Los Angeles từ tháng 5-7 phát hiện thấy rằng người chưa tiêm vaccine có nguy cơ mắc Covid cao gấp 5 lần và nguy cơ nhập viện do Covid cao gấp 29 lần so với những người đã tiêm đủ.

Theo CDC, đến nay, khoảng 54% dân số Mỹ đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

“Vaccine có tác dụng”, bà Walensky nói. “Chúng ta có công cụ khoa học cần thiết này để xoay chuyển tình hình đại dịch”.

Hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố một kế hoạch quy mô lớn nhằm thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng ở Mỹ. Theo kế hoạch này, việc tiêm vaccine là điều bắt buộc đối với công chức liên bang. Các doanh nghiệp tư nhân cũng phải đưa ra yêu cầu đối với người lao động hoặc phải tiêm vaccine hoặc phải xét nghiệm Covid hàng tuần.