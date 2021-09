Ông Biden ra lệnh tiêm vaccine bắt buộc đối với toàn bộ công chức Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/9 có động thái mạnh tay nhằm vào phe chống vaccine ở Mỹ, công bố chính sách yêu cầu gần như toàn bộ công chức liên bang phải tiêm vaccine phòng Covid-19. Ngoài ra, ông cũng hối thúc chủ sử dụng lao động yêu cầu nhân viên phải tiêm vaccine hoặc phải xét nghiệm hàng tuần.

Theo tin từ Reuters, được ông Biden đưa ra trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng, chính sách mới nói trên sẽ áp dụng đối với khoảng 2/3 người lao động ở Mỹ - tương đương khoảng 100 triệu người - gồm công chức liên bang và những người làm việc trong các cơ sở sản xuất-kinh doanh có trên 100 lao động.

“Chúng tôi đã kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi có giới hạn. Sự từ chối của các bạn gây tổn thất cho tất cả chúng ta”, ông Biden gửi thông điệp đến hàng triệu người Mỹ đến nay vẫn từ chối tiêm vaccine ngừa Covid.

Đây được xem là những bước đi cương quyết nhất của ông Biden nhằm đẩy mạnh việc tiêm chủng, trong bối cảnh số ca nhiễm mới Covid ở Mỹ tăng mạnh do biến chủng Delta. Cho dù Chính phủ Mỹ đã ra sức vận động người dân trong diện tiêm vaccine đi tiêm, đến nay mới chỉ có hơn 53% dân số Mỹ tiêm đủ - theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Những chính sách mới của ông Biden có khả năng vấp phải những thách thức pháp lý, và đã ngay lập tức đương đầu với sự phản đối của phe Cộng hoà. Ngoài ra, sẽ phải mất vài tháng những quy định mới này mới có thể phát huy tác dụng.

Ngoài nỗ lực đẩy nhanh tiêm vaccine, ông Biden cũng đưa ra biện pháp mới để mở rộng việc xét nghiệm. Ông sẽ sử dụng Đạo luật Sản xuất quốc phòng để đẩy mạnh việc sản xuất bộ xét nghiệm Covid, và trong 3 tháng tới, các nhà bán lẻ lớn của Mỹ gồm Walmart, Amazon, và Kroger sẽ bán bộ xét nghiệm Covid ở giá thành sản xuất.

Triển vọng phục hồi hoàn toàn của kinh tế Mỹ phụ thuộc nhiều vào việc biến chủng Delta có được kiểm soát hay không.

Số ca nhiễm mới và nhập viện do Covid-19 đã tăng mạnh ở Mỹ thời gian gần đây, với bình quân mỗi ngày hơn 130.000 ca nhiễm mới và hơn 1.500 ca tử vong trong 7 ngày gần nhất - theo dữ liệu từ Our World in Data.

Kể từ đầu đại dịch, virus Sars-CoV2 đã cướp đi sinh mạng của 654.000 người ở Mỹ.

Những biện pháp mới cho thấy Mỹ đang chuyển từ mềm mỏng sang cứng rắn, từ các biện pháp như tặng thưởng và khuyến khích để thuyết phục người dân tiêm vaccine sang bắt buộc và chế tài.

Trước đây ông Biden yêu cầu công chức liên bang phải tiêm vaccine hoặc phải xét nghiệm thường xuyên. Nhưng theo quy định mới, công chức liên bang có 75 ngày để tiêm vaccine, hoặc mất việc trừ phi họ thuộc một số ít đối tượng được miễn.

Trong vài tuần tới đây, Bộ Lao động Mỹ sẽ ban hành quy định đối với doanh nghiệp tư nhân về yêu cầu người lao động hoặc tiêm vaccine hoặc xét nghiệm. Dự kiến, mức phạt đối với mỗi trường hợp vi phạm có thể lên tới 14.000 USD.