Nghiên cứu xây dựng khu thương mại tự do kết nối sân bay Long Thành và cảng Phước An

Ngày 9/1, Tỉnh ủy Đồng Nai đã có buổi làm việc với Công ty CT nhằm thảo luận, xúc tiến phát triển khu thương mại tự do (free trade zones - FTZ) kết nối sân bay Long Thành và cảng Phước An.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã có kiến nghị đến Thủ tướng về việc thành lập khu thương mại tự do nằm trong khu vực đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế khi sân bay hoạt động.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Dưới góc độ của đơn vị tư vấn các dự án khu thương mại tự do, CTS Việt Nam cho biết đây là một hướng đi chiến lược, phù hợp với các xu thế toàn cầu và các mô hình khu thương mại tự do thành công trên thế giới.

Theo đại diện CTS Việt Nam, khu thương mại tự do kết nối với sân bay Long Thành hình thành sẽ mang lại các lợi ích như thu hút đầu tư chiến lược; tăng cường liên kết chuỗi cung ứng toàn cầu; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế địa phương.

Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sân bay đạt cấp 4F, hướng tới là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Tổng mức đầu tư khái toán khoảng 16,06 tỷ USD, chia 3 giai đoạn đầu tư. Cách đó khoảng 20 km, cảng Phước An rộng 800 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Đây là cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai nằm trong nhóm cảng biển số 5 - hệ thống cảng biển khu vực TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 8/2005 và phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, khi kết nối khu thương mại tự do này sẽ tạo ra các lợi thế trong liên kết đa phương thức; tăng năng lực vận chuyển hàng hóa; giảm chi phí logistics; phát triển thành trung tâm logistics. Cùng với đó, kết hợp được lợi thế hệ sinh thái các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Do đó, CTS Việt Nam cho rằng Đồng Nai hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển khu thương mại tự do với cấu trúc liên kết giữa sân bay Long Thành, cảng Phước An và hệ sinh thái các khu công nghiệp, góp phần đưa Đồng Nai trở thành trung tâm logistics, sản xuất và thương mại hiện đại bậc nhất khu vực.

Sau khi nghe trình bày từ phía doanh nghiệp tư vấn, lãnh đạo Đồng Nai yêu cầu các sở ngành sớm hoàn thiện văn bản, xin chủ trương Chính phủ cho tỉnh được nghiên cứu đề xuất thành lập khu thương mại tư do tại đô thị sân bay Long Thành.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu thành lập tổ nghiên cứu xây dựng Đề án Khu thương mại tự do kết nối Sân bay Long Thành và Cảng Phước An với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan, đơn vị tư vấn và các chuyên gia để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét vào đầu quý 2/2025.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khi xây dựng đề án chỉ đưa những dữ liệu cần thiết, sau khi đề án được phê duyệt thì sẽ thực hiện các bước tiếp theo.