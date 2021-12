Người Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên mạng trong năm 2021?

Google vừa chính thức công bố danh sách Google Year in Search 2021- Google một năm tìm kiếm bao gồm Top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật của người Việt Nam trong năm 2021 cùng 14 hạng mục tìm kiếm tiêu biểu khác nhau trên Google Search.

Với những thông tin thống kê hữu ích dựa trên các tìm kiếm của người Việt trong một năm đã qua, Google Year In Search 2021 đã khắc họa các vấn đề, sự kiện, những chuyển biến tạo nên một bức tranh toàn cảnh về sự quan tâm của người Việt. Theo nhận định của chuyên gia, đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, thông tin thị trường, xã hội…

Dẫn đầu danh sách Xu hướng tìm kiếm nổi bật của Việt Nam 2021 là sự kiện thể thao hàng đầu thế giới Euro 2021 với từ khóa “Lịch thi đấu Euro”. Theo đó, từ khóa “VTV6” là kênh truyền hình phát sóng trực tiếp các lượt trận Euro 2021 đã bứt phá vào Tốp, giữ vị trí thứ 3.

Đứng vị trí thứ 2 sau sự kiện bóng đá toàn cầu là một website học tập trực tuyến do Trung tâm Khoa học tính toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát triển, đó là OLM.vn. Website OLM.vn đem đến kiến thức giáo trình của nhiều môn học như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mà còn cung cấp các bài ôn thi Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Hóa học, và Vật Lý, phân chia theo các khối lớp bài bản và dễ tra cứu. Từ khóa “Olm” còn được tìm kiếm rộng rãi từ phụ huynh và học sinh do việc các trường học ứng dụng OLM thành cổng thi trực tuyến cho học sinh.

Top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất năm 2021

Cùng nhóm học trực tuyến còn có từ khóa “Azota” cũng là một website có thể giao và chấm bài tập trực tuyến, tổ chức tạo đề thi online với thứ hạng 4. Azota là một trong số các ứng dụng phổ biến được giáo viên dùng trong giảng dạy trực tuyến. Trong nhóm học tập trực tuyến còn có từ khóa “K12online” và “Vioedu” cũng là các ứng dụng trực tuyến tạo đề thi.

Trong bối cảnh đại dịch diễn ra phức tạp, người dùng đã tìm kiếm nhiều hơn thông tin trên mạng nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu kiến thức, học tập và giải trí. Theo đó, đây là năm có nhiều xu hướng tìm kiếm nổi bật dạng câu hỏi liên quan về Covid. Theo đó, người Việt vẫn tìm kiếm các thông tin liên quan về Covid tập trung vào những từ khóa nội dung như: “Phòng chống Covid”, “Khai báo y tế”, hoặc theo dõi “Covid hôm nay” và “Chỉ thị 16” để biết rõ hơn những quy định giãn cách. Vấn đề đồng bộ dữ liệu tiêm ngừa từ “Cổng thông tin tiêm chủng” và “Sổ sức khỏe điện tử” được người dân đặc biệt quan tâm trong giai đoạn đầu của đợt chích vaccine ngừa.

Giãn cách tại nhà, cùng với nội dung thể thao (Bóng đá chiếm lĩnh hết các từ khóa trong danh sách) thì người Việt thường xuyên tìm kiếm trực tuyến nội dung game và phim để giải trí. Đáng chú ý, bên cạnh các chủ đề quen thuộc, danh sách từ khoá nổi bật của năm 2021 ghi nhận thêm hai chủ đề đặc biệt là giải trí trực tuyến và mẹo công nghệ.

Tốp xu hướng tìm kiếm nổi bật chủ đề Giải trí trực tuyến cho thấy trong thời gian dài giãn cách xã hội, người Việt đã tìm nhiều cách để duy trì kết nối và tương tác với nhau. Các tựa game, nền tảng chơi game trực tuyến như Play together, Poki, Genshin Impact, Among Us đã tạo nên trào lưu giải trí mới.

Bên cạnh đó, việc dành nhiều thời gian hơn cho mạng Internet và các thiết bị điện tử khiến người dùng có xu hướng quan tâm đến hình tượng trực tuyến của mình, thể hiện qua việc tìm kiếm các công cụ tạo ảnh đại diện hoặc làm đẹp cho giao diện máy tính và trình duyệt.