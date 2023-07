Nhà đầu tư bất động sản sốt với thông tin Vinhomes sắp mở bán shophouse tại thành phố Vinh

NỘI LỰC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

“Mấy tháng nay, tôi đã về Vinh 3 lần để thăm quê kết hợp “nghe ngóng" thị trường bất động sản, đặc biệt là nhà phố khu vực trung tâm”, anh Đoàn Phúc Hậu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết. “Kinh tế tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đang phát triển vượt bậc, chuẩn sống nâng cao rất nhanh. Sự sôi động này thu hút giới sành địa ốc từ cả các tỉnh thành khác đến nghiên cứu thị trường. Cơ hội để sở hữu bất động sản đẹp tại Nghệ An, nhất là nhà phố trung tâm Vinh, ngày càng hiếm và hấp dẫn.”

Nhận định của nhà đầu tư trên về thị trường bất động sản thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, khá tương đồng với đánh giá của giới chuyên gia. Theo ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thành phố Vinh có thể xem như một Hà Nội thu nhỏ, khiến nhiều người choáng ngợp trước sự nhộn nhịp. “Trong giai đoạn tiếp theo dự báo giá bất động sản Nghệ An sẽ có tốc độ tăng nhanh, thậm chí là nhanh hơn so với các thị trường lớn như Hà Nội, TP.HCM”, vị chuyên gia cho biết.

Thực tế, trong những năm trở lại đây, thị trường Vinh được xem là điểm sáng ở khu vực Bắc Trung Bộ. Tỉnh Nghệ An, với chủ lực là thành phố Vinh, có mức GRDP đứng thứ 10 cả nước. Lượng vốn FDI đầu tư vào khu vực này cũng thuộc top 10 Việt Nam. Theo quy hoạch, thành phố Vinh sẽ trở thành trung tâm thương mại của vùng Bắc Trung Bộ và còn tiềm năng phát triển rất lớn.

Trong tương lai gần, hạ tầng thành phố Vinh được kỳ vọng khởi sắc mạnh mẽ khi tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Vinh được xây dựng, kết nối thị trường Vinh với nguồn khách hàng khổng lồ tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc.

BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG TÂM ĐƯỢC SĂN ĐÓN

Tuy mang tiềm năng mạnh mẽ nhưng thành phố Vinh có diện tích chỉ 105km2 - tương đương 1/30 diện tích Hà Nội. Phần lớn quỹ đất thành phố Vinh được dành cho các công trình công cộng, giáo dục, y tế, hành chính, nhà ga và khu dân cư truyền thống. Diện tích dành cho thương mại, dịch vụ tại Vinh tập trung chủ yếu quanh tuyến đường Quang Trung và Hồng Bàng. “Tứ giác vàng” này được ví như Phố Cổ của Vinh - nơi giải quyết hầu hết nhu cầu mua sắm, giải trí của cư dân và mọi du khách khi đặt chân đến thành phố Vinh. Các địa danh nổi tiếng như Chợ Vinh, Quảng trường Hồ Chí Minh, Ga tàu Vinh, UBND tỉnh… đều kết nối trực tiếp tới “tứ giác vàng” Quang Trung, Hồng Bàng. Sở hữu nhà tại khu vực này được xem là kho báu truyền đời đáng mơ ước với rất đông nhà đầu tư.

Bởi vậy, thông tin về các căn shophouse mang thương hiệu Vinhomes sắp được mở bán tại trung tâm Vinh đang là đề tài được không chỉ người dân thành phố mà cả giới sành địa ốc khu vực phía Bắc đặc biệt quan tâm.

Dự án Vincom Shophouse Diamond Legacy đang xây dựng tại mặt đường Quang Trung và Hồng Bàng. Quần thể này được thiết kế bao gồm Khu phức hợp khách sạn Sheraton Vinpearl 5 sao 36 tầng, trung tâm thương mại Vincom Plaza 5 tầng, tòa tháp căn hộ cao cấp và tổ hợp 61 căn Vincom shophouse. Đây là công thức thành công kinh điển của Vinhomes - kết hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp, thu hút lượng khách thăm quan, mua sắm khổng lồ cho quỹ căn shophouse giới hạn. Hiện, Vinhomes Shophouse Diamond Legacy đã hoàn thiện cơ bản xây dựng và tiếp tục trang hoàng cảnh quan, sẵn sàng đón cư dân về nhận nhà, khai thác kinh doanh.

Giỏ hàng shophouse hiếm sắp được Vinhomes mở bán tại đất vàng thành phố Vinh.

Nhà đầu tư Đoàn Phúc Hậu nhận định: “Quỹ đất vàng của thành phố Vinh gần như chỉ còn khu vực này, tiềm năng lợi nhuận khá rõ ràng. Thêm nữa, với hạ tầng được xây dựng bài bản, đồng bộ thì các thương hiệu lớn khi đến thành phố Vinh sẽ ưu tiên các căn shophouse mang thương hiệu Vinhomes để thuê đặt trụ sở, cửa hàng kinh doanh. Sở hữu shophouse tại đây thực sự là tài sản đáng giá.”