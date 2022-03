Nhà đầu tư đón “sóng” bất động sản miền Trung 

Thống kê của DKRA cho thấy, năm 2021, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng trên thị trường bất động sản Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam tiếp tục duy trì đà sụt giảm từ năm 2020, còn phân khúc nhà phố biệt thự và đất nền lại có sự phát triển đáng chú ý.

MỖI ĐỊA PHƯƠNG DẪN ĐẦU MỘT PHÂN KHÚC

Ở khu vực này, Quảng Nam dẫn đầu nguồn cung đất nền, Thừa Thiên - Huế dẫn dắt nguồn cung nhà phố/biệt thự, TP.Đà Nẵng lại ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ căn hộ mới tăng mạnh so với giai đoạn trước năm 2020.

Xét về từng phân khúc, năm 2021, phân khúc đất nền tại thị trường Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam ghi nhận 17 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 1.670 sản phẩm. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 1,138 sản phẩm, tương đương 68% nguồn cung mới. Nguồn cung tăng so với năm 2020 nhưng vẫn ở mức khá thấp nếu so với giai đoạn năm 2018 trở về trước. Các dự án tập trung chủ yếu ở Quảng Nam trong khi TP.Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế khan hiếm nguồn cung mới. Sức hấp thụ chung toàn thị trường ở mức khá thấp. Mặt bằng giá sơ cấp tăng, tập trung ở những dự án có pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ hạ tầng rõ ràng. Còn thị trường thứ cấp kém sôi động.

Thị trường căn hộ ghi nhận 7 dự án mở bán (khoảng 910 căn) trong năm qua. Các dự án đều tập trung tại TP.Đà Nẵng. So với năm 2020, tổng nguồn cung mới bằng 80% (1.137 căn). Lượng tiêu thụ đạt khoảng 591 căn, chỉ bằng 65% nguồn cung mới và bằng 88% so với năm trước (673 căn). Riêng tại TP.Đà Nẵng, nguồn cung và lượng tiêu thụ tăng mạnh so với năm 2020 trở về trước, đây là mức cao nhất kể từ năm 2018 đến nay. Loại hình căn hộ hạng C giữ vai trò chủ đạo.

Nguồn cung mới nhà phố, biệt thự khu vực Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam tăng mạnh. Trong năm 2021, thị trường đón nhận 1.036 căn mở bán đến từ 11 dự án, tăng gấp 3,7 lần so với năm trước (280 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt 67%, tương đương 692 căn, gấp 2,8 lần so với năm 2020. Thừa Thiên Huế dẫn đầu về nguồn cung và lượng tiêu thụ cả 3 thị trường. Riêng TP.Đà Nẵng, nguồn cung mới cải thiện hơn so với năm 2020 nhưng vẫn ở mức rất thấp so với giai đoạn 2016 - 2019. Nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng trong năm 2021 chỉ đạt 177 căn, tỷ lệ tiêu thụ đạt 24% (khoảng 42 căn) trên nguồn cung mới. Loại hình nhà phố/shophouse cung cấp ra thị trường khoảng 64 căn đến từ 1 dự án, tỷ lệ tiêu thụ đạt 14% (9 căn). Phân khúc condotel không ghi nhận có dự án mới mở bán. Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhiều chủ đầu tư đã ban hành những chính sách hỗ trợ thanh toán, dòng tiền cho khách hàng như kéo dài lịch thanh toán, ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi vay… nhưng thị trường này vẫn khá im ắng.

THỊ TRƯỜNG ĐÓN NHẬN NHIỀU TÍN HIỆU TÍCH CỰC

Theo dự báo từ DKRA Vietnam, bước sang năm 2022, thị trường các địa phương miền Trung đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được triển khai và hoàn thiện sẽ tiếp tục “khép kín” cung đường du lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. Đồng thời, việc dần mở lại các chuyến bay quốc tế sẽ mang đến nhiều triển vọng phục hồi cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại các địa phương trên.

Đồng quan điểm, KTS. Ngô Viết Nam Sơn cho biết thêm, tiềm năng của thị trường bất động sản nơi đây còn đến từ tiềm năng liên kết vùng. Hội tụ nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, tiềm năng du lịch, hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội,… Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam có khả năng cộng hưởng giá trị, tạo ra động lực phát triển mới cho toàn khu vực với sự hình thành của cụm đô thị liên kết Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. Khu vực này có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh đối với cả vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Trong đó, TP.Đà Nẵng được định vị là điểm đến của bất động sản cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng. Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, TP.Đà Nẵng sẽ tập trung xây dựng, phát triển dựa trên 3 trụ cột chính là: du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển,… Không chỉ là trung tâm kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng còn là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng sở hữu hệ thống bất động sản nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế. Với định hướng quy hoạch này, dự báo thị trường bất động sản Đà Nẵng sẽ tiếp tục thu hút nhiều chủ đầu tư lớn đến triển khai các dự án cao cấp và hạng sang.

Khác với Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế với định hướng đến năm 2025 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa đặc trưng. Theo đó, Thừa Thiên - Huế đã và đang đẩy mạnh đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị, tập trung xây dựng bản đồ phát triển bất động sản để thu hút đầu tư. Đồng thời, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông liên vùng, trong đó ưu tiên thực hiện các dự án kết nối trực tiếp đến Đà Nẵng và Hội An. Nói về định hướng này, ông Ngô Viết Nam Sơn cho rằng: Bên cạnh không gian “Huế Xưa”, Thừa Thiên - Huế sẽ có thêm không gian “Huế Mới” với các vùng đô thị hiện đại văn minh, với nhà cao tầng, dịch vụ thương mại quốc tế, cũng như hệ thống hạ tầng hiện đại bao gồm sân bay, đường cao tốc, tuyến metro,...

Đà Nẵng và Quảng Nam cũng bắt tay triển khai dự án khơi thông lòng sông Cổ Cò và đưa vào sử dụng hệ thống giao thông kết nối các khu đô thị, khu nghỉ dưỡng ven biển và phố cổ Hội An… Là tuyến giao thông đường thủy và du lịch quan trọng nối liền Đà Nẵng và Hội An, việc xây dựng thành phố ven sông Cổ Cò theo quy hoạch được xem là động lực kinh tế, kích thích sự phát triển cho cả Quảng Nam và Đà Nẵng. Tính chất cộng hưởng qua lại của dự án này sẽ tạo sức bật kinh tế cho cả hai thị trường.

Dưới góc nhìn liên kết vùng trong định hướng phát triển tiềm năng kinh tế, các chuyên gia cho biết, việc hình thành cụm đô thị liên kết Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam là điều tất yếu. Với định hướng này, cả ba đô thị sẽ cùng nhau nâng giá trị đóng góp cho kinh tế cả nước của vùng lên tầm cao mới, tương xứng với các tiềm năng phát triển.

Còn theo TS. Cấn Văn Lực, thị trường bất động sản nói chung và khu vực miền Trung nói riêng sẽ được hưởng lợi từ những yếu tố vĩ mô như kinh tế phục hồi nhanh nếu Việt Nam thực hiện tốt chương trình phòng chống dịch và chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội 2022 – 2023. Tỷ lệ đô thị hoá tăng nhanh, từ 40% năm 2020 lên 45% vào năm 2025 và 50% vào năm 2030. Chiến lược phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 đang hoàn thiện. Nhiều vướng mắc pháp lý về đầu tư cơ sở hạ tầng đã và đang được tháo gỡ, gồm Nghị định 148 năm 2020 về đất đai; Nghị định 69 năm 2021 về cải tạo chung cư cũ; Nghị định 30 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

BÁO HIỆU SỰ KHỞI ĐẦU CHO MỘT THỜI KỲ MỚI

Dự kiến, trong năm 2022, nguồn cung mới và sức cầu của phân khúc đất nền trong năm 2022 có thể tăng so với năm 2021, tập trung chủ yếu ở Quảng Nam trong khi Thừa Thiên - Huế và TP.Đà Nẵng tiếp tục duy trì sự khan hiếm. Sức cầu sẽ hồi phục so với năm 2021. Mặt bằng giá thứ cấp giữ ổn định trong năm 2022.

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới toàn thị trường duy trì mức tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm 2021, dao động từ 1.200 – 1.500 căn. Các dự án mới tập trung chủ yếu ở TP.Đà Nẵng. Riêng Quảng Nam có thể tiếp tục thiếu vắng nguồn cung mới. Giá bán và thanh khoản thị trường thứ cấp có thể phục hồi khi các tỉnh, thành từng bước khôi phục kinh tế, hoạt động du lịch mở cửa trở lại.

Thừa Thiên- Huế có thể tiếp tục dẫn đầu nguồn cung mới trong khi TP.Đà Nẵng tiếp tục duy trì sự khan hiếm trong năm 2022. Những thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông hỗ trợ gia tăng thanh khoản, giá bán thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, tuy nhiên vẫn phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh.

Với bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung mới có thể tăng so với năm 2021. Trong đó, TP.Đà Nẵng là thị trường tiếp tục dẫn dắt nguồn cung mới ở hầu hết các loại hình, Thừa Thiên - Huế tiếp tục khan hiếm nguồn cung.