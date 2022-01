Thừa thiên Huế miễn phí cho doanh nghiệp du lịch quảng bá trên không gian ảo

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai chương trình chuyển đổi số và kế hoạch về khôi phục, kích cầu các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công ty Cổ phần Vietsoftpro, Hiệp hội du lịch tỉnh tổ chức xây dựng “Không gian ảo quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế” và chính thức khai trương hoạt động vào ngày 20/1/2022 tại 2 địa chỉ truy cập sau: (1) http://khonggianao.huetourism.gov.vn; (2) http://khonggianao.visithue.vn.

Đây là ứng dụng công nghệ số trong việc quảng bá, kích cầu du lịch, nhằm đóng góp vào sự phục hồi, phát triển du lịch địa phương bền vững theo hướng hiện đại.

“Không gian ảo quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế” sẽ tập trung giới thiệu quảng bá hình ảnh điểm đến, lễ hội, đặc sản địa phương, sản phẩm dịch vụ du lịch chung của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời cũng là không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, lợi thế, tiềm năng của doanh nghiệp thông qua hình ảnh, video, tờ rơi giới thiệu do doanh nghiệp cung cấp.

Tại đây, khách tham quan và doanh nghiệp có thể tham gia tìm hiểu mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối internet trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cá nhân. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể tìm hiểu thông tin, sản phẩm, dịch vụ du lịch trực quan sinh động qua hệ thống trình chiếu, tương tác 3D hoặc đeo kính thực tế ảo VR.

Đặc biệt, sử dụng nền tảng kết nối được tích hợp, các doanh nghiệp, khách tham quan còn có thể tham gia phòng họp trực tuyến, kết hợp gọi video thời gian thực nhằm thúc đẩy quảng bá, giới thiệu và xúc tiến sản phẩm với một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Thời gian qua, Sở Du lịch Thừa thiên Huế đã tích cực vận động các doanh nghiệp đang kinh doanh sản phẩm, dịch vụ gắn với du lịch đăng ký tham gia các gian hàng tại “Không gian ảo quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế” và hỗ trợ hoàn toàn chi phí gian hàng trực tuyến đối với các sở, ban, ngành; địa phương; doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia; đồng thời hỗ trợ tạo lập, thiết kế, trang trí gian hàng; tư vấn, hướng dẫn cách tham gia.

Hiện, cùng với việc xây dựng không gian ảo để quảng bá du lịch, Thừa Thiên-Huế đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, tạo ra những sản phẩm trải nghiệm thú vị cho du khách trên không gian mạng, lập bản đồ 3D các điểm đến, thuyết minh tự động thông qua quét mã QR trên điện thoại thông minh tại những điểm di tích. Đặc biệt là việc chuyển đổi số gắn với quảng bá du lịch nhằm tối ưu hóa quảng cáo các sản phẩm du lịch nổi bật của địa phương.

Cơ quan chức năng của Thừa Thiên Huế cũng đã làm việc với đại diện các kênh truyền thông, trang mạng xã hội lớn tại Việt Nam như Facebook, Tik tok, Zalo, Youtube… nhằm hỗ trợ lan tỏa hình ảnh du lịch Huế đến với nhiều người.

Theo thống kê, năm 2021, lượng khách du lịch đến Huế giảm 56% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 18.796 lượt, giảm gần 96% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu từ du lịch ước đạt giảm gần 69% so với cùng kỳ năm 2020.