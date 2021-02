Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu chi 100 USD mua Bitcoin năm 2010?

Ngày 12/2, giá đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại khi vượt mốc 48.000 USD, theo dữ liệu từ Coinmarketcap.com. Dù giá Bitcoin liên tục trồi sụt mạnh thời gian qua, những người đã đầu tư và giữ tiền ảo này dài hạn thu được lợi nhuận khổng lồ.

Nếu mua Bitcoin khi tiền ảo này ra đời vào năm 2009, nhà đầu tư sẽ lãi hàng triệu hoặc hàng tỷ USD bởi giá trị ban đầu của Bitcoin bằng 0. Vào khoảng tháng 10/2010, tiền ảo này có giá khoảng 10 xu Mỹ.

"Bitcoin chắc chắn là tài sản sinh lời tốt nhất trong thập kỷ qua", Daniel Polotsky, CEO của CoinFlip - một trong những công ty cung cấp ATM Bitcoin tại Mỹ, nhận xét.

Theo tính toán của CNBC, với 100 USD, nhà đầu tư có thể mua khoảng 1.000 Bitcoin vào tháng 10/2010. Nếu giữ nguyên số Bitcoin này tới nay, nhà đầu tư sẽ sở hữu hơn 48 triệu USD, tính theo mức giá ngày 12/2.

Tuy vậy, Polotsky cho rằng khoảng thời gian đó là quá dài để giữ một tài sản biến động mạnh như Bitcoin. Điều này đồng nghĩa nhóm nhà đầu tư mua Bitcoin từ những ngày đầu và giữ nguyên khoản đầu tư này đến nay không nhiều.

Bên cạnh những câu chuyện lãi khủng nhờ đầu tư tiền ảo, cũng có nhiều người lỗ nặng khi mua và bán tài sản biến động này sai thời điểm. Không chỉ vậy, nhiều nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trong khoảng thời gian dài gặp không ít trở ngại với các vấn đề kỹ thuật, như quên mật khẩu vào ví tiền ảo và bị khóa tài khoản vĩnh viễn sau vài lần nhập sai mật khẩu.

Tuy nhiên, Bitcoin vẫn là tài sản có mức tăng giá đáng kinh ngạc. Chỉ từ đầu năm 2021, tiền ảo này đã tăng hơn 63%, sau khi tăng gần gấp 4 lần trong năm 2020.

Theo một số nhà phân tích, giá Bitcoin liên tục lập kỷ lục thời gian qua là nhờ nhận được sự ủng hộ của nhiều công ty, tổ chức tài chính lớn. Gần đây nhất, ngân hàng lâu đời nhất tại Mỹ Bank of New York Mellon cho biết sẽ triển khai các dịch vụ bằng đồng Bitcoin và một số tiền ảo khác, song song với các tài sản truyền thống do nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đối với tiền kỹ thuật số.

Đầu tuần này, hãng thẻ Mastercard cũng cho biết sẽ đưa một số loại tiền ảo vào hệ thống thanh toán của mình trong năm nay. Trước đó, hãng xe điện Tesla cho biết đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin và sẽ sớm chấp nhận tiền ảo này làm phương thức thanh toán cho khách hàng.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư lâu năm của Bitcoin nhận định tiền ảo này sẽ còn tăng giá mạnh trong tương lai. Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital và cũng là một nhà đầu tư tiền ảo nổi tiếng, cho rằng Bitcoin có thể tăng lên 55.000-60.000 USD vào cuối năm 2021 khi các nhà đầu tư ngày càng xem đây như một công cụ thay thế vàng. Còn Tyler Winklevoss, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền ảo Gemini, thậm chí cho rằng một ngày nào đó giá Bitcoin có thể chạm mốc 500.000 USD. Tyler Winklevoss cùng người anh song sinh Cameron Winklevoss là hai trong số những nhà đầu tư Bitcoin đầu tiên trên thế giới.

Tuy nhiên, không ít tổ chức cho rằng nhà đầu tư Bitcoin có thể mất trắng. Cơ quan Kiểm soát Tài chính Anh (FCA) đầu năm nay cảnh báo rằng việc đầu tư và cho vay các sản phẩm liên quan tới tiền số gắn liền với "những rủi ro rất cao". Theo FCA, nhà đầu tư tiền ảo nên chuẩn bị tinh thần có thể mất sạch tiền. Một số chuyên gia Phố Wall cũng cảnh báo bong bóng Bitcoin là mẹ của mọi bong bóng tài sản khác.