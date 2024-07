Nha Trang thăng hạng, trở thành điểm đến được du khách trong và ngoài nước yêu thích

NHIỀU TÍN HIỆU TÍCH CỰC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

5,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái là con số ấn tượng được Khánh Hoà xác lập sau 6 tháng đầu năm; trong đó có gần 2,4 triệu lượt khách quốc tế, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ; 2,8 triệu lượt khách nội địa, tăng 40% so với cùng thời điểm năm 2023. Nhờ lượng khách dồi dào, doanh thu ngành du lịch Khánh Hoà cũng tăng trưởng vượt bậc, ước đạt hơn 26.072 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 6, doanh thu đạt hơn 6.053 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ đứng thứ 3 cả nước chỉ sau Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ngoài ra, Nha Trang còn là thành phố biển thuộc Top 5 điểm đến hàng đầu Việt Nam được du khách Hàn Quốc ưa chuộng (theo agoda.com) và Top 10 điểm đến du khách châu Á quan tâm nhất trong quý 1/2024 (công bố của booking.com).

Những con số tích cực trong 6 tháng đầu năm là minh chứng cho sự nỗ lực đáng ghi nhận của ngành du lịch Khánh Hòa. Với tiềm năng du lịch to lớn cùng chính sách phát triển hợp lý, du lịch Khánh Hòa hứa hẹn sẽ tiếp tục tịnh tiến mạnh mẽ trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sức hút du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đến từ nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai hiệu quả tại một số thị trường trọng điểm. Nổi bật là các hội nghị du lịch, thương mại; thi thiết kế quà tặng du lịch, famtrip cho doanh nghiệp lữ hành... Song song đó, tỉnh nhà cũng đẩy mạnh quan hệ ngoại giao và hợp tác du lịch quốc tế, mở rộng thị trường đón khách.

Sự kiện, lễ hội đặc sắc như Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024 thu hút 400.000 lượt khách, Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 rực rỡ sắc màu... là những dấu ấn thu hút du khách đến với Nha Trang. Thành phố cũng được chọn làm khu vực trọng điểm phát triển kinh tế đêm giai đoạn I (2023-2025), tập trung khai thác các dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, ăn uống, mua sắm và du lịch về đêm.

Với mục tiêu trở thành đô thị biển đảo xanh và phát triển bền vững, Nha Trang đang từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến du lịch đa dạng và đẳng cấp quốc tế. “Top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh” với lợi thế về du lịch, sở hữu tiềm năng kép cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp, thu hút giới đầu tư. Trong giai đoạn thị trường biến động, Nha Trang - Khánh Hoà vẫn giữ vững phong độ, khẳng định vị thế thị trường bền vững với tiềm năng tăng trưởng đều đặn.

Libera Nha Trang được ghi nhận là dự án căn hộ biển hút đầu tư tại Nha Trang.

Minh chứng cho sức hút mãnh liệt của bất động sản biển Nha Trang là sự xuất hiện của Thành phố tự do Libera Nha Trang - quần thể đô thị biển 44ha đẳng cấp quốc tế. Theo ghi nhận của phóng viên chỉ sau 1 tháng giới thiệu ra thị trường, con số giao dịch của dự án này rất ấn tượng với gần 2000 sản phẩm đã có chủ nhân. Và dự án này cũng là dự án biển có giao dịch tốt nhất trong hơn 2 năm trở lại đây.

SỨC HÚT CỦA ĐÔ THỊ BIỂN LIBERA NHA TRANG

Thứ nhất, sức hút của Libera Nha Trang đến từ vị trí hiếm hoi ở trung tâm nội đô TP. Nha Trang sở hữu 3 bãi biển riêng, kết hợp cùng địa thế phong thuỷ cực đẹp lưng tựa núi hùng vĩ, mặt hướng biển nên thơ, thu trọn quang cảnh tuyệt đẹp của vịnh biển thiên đường. Đây không chỉ là ngôi nhà thứ 2 đầy tự hào và kiêu hãnh để trở về mà còn là một tài sản giá trị mang tới nguồn thu nhập thụ động bền vững.

Thứ hai, phải kể đến sự tâm huyết và tiềm lực của Chủ đầu tư này đã xây dựng hàng loạt tiện ích văn hóa, giải trí đẳng cấp đưa vào vận hành đang trở thành điểm đến rất thu hút của mọi du khách quốc tế và trong nước khi đến với Nha Trang như: nhà hát Đó với show diễn Rối mơ, công viên Vạn San Đảo với những dịch vụ lặn ngắm san hô, trải nghiệm trồng san hô nằm trong chiến dịch trồng 10 triệu cây san hô bảo vệ thềm biển Việt Nam, khu phố downtown "không ngủ" điểm “check-in” thu hút của giới trẻ, trung tâm thể thao biển với đa dạng các dịch vụ...

Thứ 3, việc đưa ra một dòng sản phẩm với phân khúc giá gần như đã “tuyệt chủng” trên thị trường chỉ từ 1,299 tỷ đã có thể sổ hữu căn hộ du lịch biển với hệ thống tiện ích đẳng cấp, tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện như khách sạn 5 sao, chủ sở hữu có thể xách vali vào nghỉ dưỡng hoặc cho thuê ngay để nhanh chóng khai thác lợi nhuận, gia tăng thu nhập thụ động. Đây là yếu tố gần như “chiếm trọn” sức hút của các nhà đầu tư khi sở hữu một bất động sản tạo ra dòng tiền, vừa mang lại giá trị về sức khoẻ và tinh thần.

Sản phẩm Premium Ocean Suite thuộc dự án căn hộ biển Libera Nha Trang.

Hiện nay hạ tầng giao thông Nha Trang đang ngay càng đồng bộ: cao tốc TP.HCM - Nha Trang đã thông xe, cao tốc Ban Mê Thuột - Nha Trang và Liên Khương - Nha Trang đang triển khai; sân bay quốc tế Cam Ranh được nâng cấp, mở rộng... Nhờ những lợi thế này, thành phố biển được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút du khách, từ đó thúc đẩy nhu cầu lưu trú, đưa Libera Nha Trang thành kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn, bên cạnh những trải nghiệm nghỉ dưỡng đặc quyền dành cho chủ sở hữu.