Nhận đất xong để hoang, Hà Tĩnh xem xét thu hồi đất tại loạt công ty vi phạm

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tổng hợp và công khai 30 tổ chức có vi phạm pháp luật đất đai, với các hành vi vi phạm chủ yếu: sử dụng đất sai mục đích; không đưa đất vào sử dụng; để hoang; chậm đầu tư… qua kiểm tra hậu kiểm các tổ chức này vẫn chưa khắc phục các tồn tại.

Cụ thể, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Sở này đề nghị xem xét thu hồi 2.000m2 đất tại phường Linh Trung của Công ty TNHH Hải Đan, do không sử dụng, để hoang từ năm 2013 đến nay; xem xét thu hồi 600m2 đất tại phường Đậu Liêu của Công ty Vận tải thuỷ Hà Tĩnh, do tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng; xem xét thu hồi 1.841m2 tại phường Nam Hồng của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ số 1 Hà Tĩnh, do có một phần diện tích để hoang, không sử dụng.

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, kiến nghị thu hồi 20.177m2 đất tại xã Kỳ Lợi của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thuận Liên, do chậm tiến độ gần 30 tháng. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở nhưng nhà đầu tư vẫn không thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thu hồi một phần dự án với diện tích 15.100m2 tại xã Tây Sơn và Sơn Tây, huyện Hương Sơn, của Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cầu Treo, do chủ đầu tư đang tạm dừng đầu tư.

Đối với diện tích đất 10.225m2 tại xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ của Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp VN1, đã đủ điều kiện thu hồi, do chậm đầu tư, vi phạm quy định tại Điều 64 Luật Đất đại năm 2013, đã được UBND tỉnh gia hạn sử dụng, nhưng đến nay đơn vị vẫn chưa thực hiện. Tuy nhiên, Sở đang thực hiện tổ chức họp xin ý kiến các ngành, địa phương về đề nghị của đơn vị chưa xem xét thu hồi, để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với các dự án mà Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu khẩn trương đầu tư để hoàn thành dự án, đưa đất vào sử dụng theo đúng thời gian được UBND tỉnh gia hạn, gồm: Công ty cổ phần Trường Sơn 185 (20.027m2); Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng (134.360m2); Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh tổng hợp Hoàng Thạch (45.280m2); Công ty cổ phần Đô thị và Xây dựng Đại Thành (52.000m2); Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn thiết kế Thành Đạt (16.000m2)…

Đặc biệt, tại diện tích 13,63ha đất thuộc quy hoạch mở rộng (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2708 ngày 12/9/2018) của Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Quý Gia (Quý Gia) tại Hà Tĩnh, đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên diện tích 13,63ha đất thuộc quy hoạch mở rộng. Tuy nhiên, dự án mở rộng này chưa có hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ giao đất, cho thuê đất; xây dựng các hạng mục công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện hậu kiểm năm 2021 đối với dự án mở rộng trên, công ty Quý Gia đang tiến hành làm thủ tục để xin điều chỉnh dự án đầu tư (giai đoạn mở rộng).

Hiện UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh dự án. Tuy nhiên, hành vi xây dựng không có giấy phép đã bị Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính nhưng công ty chưa chấp hành.

Do đó, yêu cầu công ty Quý Gia chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; hoàn thành thủ tục đầu tư đối với phần mở rộng, hoàn thành thủ tục về thuê đất theo quy định…