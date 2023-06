Nhật-Hàn “tan băng”, giới trẻ Hàn Quốc ngày càng thiện cảm với Nhật Bản

Jeong Se-ah cảm thấy vui khi xem buổi hòa nhạc của Tanaka, một vai diễn nổi danh trên YouTube do diễn viên hài Hàn Quốc Kim Kyung-wook thủ vai. Nhân vật này đã làm sống lại ký ức tuổi thiếu niên của cô khi xem hoạt hình của quốc gia láng giềng.

Nhân viên văn phòng 24 tuổi này là một trong số ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc bị thu hút bởi các sản phẩm và văn hóa của Nhật Bản.

Mặc trang phục và đeo phụ kiện mang hơi hướng cổ điển Nhật Bản len lỏi giữa đám đông đang chờ Tanaka bắt đầu buổi hòa nhạc gần thủ đô Seoul, Jeong đã hát một bài hát của ban nhạc rock Nhật Bản, X Japan.

“Tôi thích Tanaka hơn cả con người thật của anh ấy”, Jeong nói, “Có điều gì đó thực sự cuốn hút và cảm động. Tôi chưa bao giờ thấy một nghệ sĩ nào cố gắng giao tiếp bằng mắt với từng người hâm mộ như vậy”.

Kim Kyung-wook, một diễn viên hài từng bị lãng quên, người đã biến nhân vật này thành một trong những ngôi sao và nghệ sĩ giải trí hấp dẫn nhất trên YouTube của Hàn Quốc, cho biết sức hấp dẫn của anh đối với giới trẻ quan trọng hơn là lý do đằng sau đó.

“Tôi nghĩ, đối với những người trẻ tuổi, vấn đề không phải là tại sao, mà chỉ thực tế là họ thích thứ gì đó”, diễn viên Kim nói và cho biết thêm rằng mình cũng là người hâm mộ văn hóa Nhật Bản khi còn là một thiếu niên.

Với phong cách nói chuyện lôi cuốn, trang phục cổ điển và khả năng thông thạo các bài hát cổ của Nhật Bản và K-pop, Kim Kyung-wook đã góp phần tạo nên thành công đó.

Giờ đây, Kim Kyung-wook là minh chứng cho sự thay đổi thái độ của giới trẻ Hàn Quốc đối với Nhật Bản khi mối quan hệ giữa hai nước tan băng. Thủ tướng Fumio Kishida là nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên có chuyến thăm tới Seoul vào tháng 5 vừa qua sau 12 năm. Trong chuyến thăm này, ông Kishida đã gửi lời chia buồn cá nhân chưa từng có tới các nạn nhân thời chiến.

Sự cuồng nhiệt ngày nay dành cho Tanaka, với gần 800.000 người theo dõi trên Youtube, sau các hợp đồng biểu diễn với các ngôi sao K-pop nổi tiếng như Taeyang của Bigbang, và những chuyến lưu diễn toàn quốc, thể hiện ở việc các buổi hòa nhạc “cháy vé” chỉ trong vài phút, rất khác so với màn ra mắt năm 2018 của anh. Thời điểm đó, do những tranh cãi về lịch sử thời chiến giữa Seoul và Tokyo, nên Tanaka hầu như không được ưa chuộng.

Mối quan hệ song phương đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ sau khi những tranh cãi về lịch sử giữa hai nước láng giềng chuyển sang các tranh chấp thương mại vào năm 2019.

Tuy nhiên, những tranh chấp đó đang bị bỏ lại phía sau khi sự nhiệt tình của giới trẻ Hàn Quốc thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm tiêu dùng của Nhật Bản phục hồi mạnh mẽ.

Tháng trước, công ty khổng lồ về nước giải khát Asahi Group Holdings Ltd (2502.T) tung ra một loại bia đóng chai được cho là ngon hơn bia tươi. Sản phẩm này đã khiến nhiều người trẻ Hàn Quốc chờ qua đêm bên ngoài chuỗi cửa hàng tiện lợi Costco để trở thành những người đầu tiên được thưởng thức.

“Tôi không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt bia Nhật Bản nhưng tôi đã xem quảng cáo trên mạng xã hội và đúng là thái độ của mọi người về Nhật Bản đã được cải thiện rất nhiều”, Son In-seok, 39 tuổi, người đã chờ đợi nhiều ngày để được uống bia cho biết.

Nhập khẩu bia và rượu whisky Nhật Bản vào Hàn Quốc lần lượt tăng gần 250% và 300% trong quý đầu tiên so với số liệu của năm 2020, trong khi các lô hàng may mặc nhập khẩu tăng gần 47%. Con số đó cho thấy sự thay đổi lớn so với mức giảm 90% nhập khẩu bia Nhật Bản vào năm 2019, thời điểm hai nước căng thẳng.

Một cuộc thăm dò hồi tháng 1 của Hankook Research cho thấy, mức độ yêu thích Nhật Bản của người Hàn Quốc cao nhất kể từ năm 2018. James Kim, một chuyên gia khu vực tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, cho biết các động lực chính trị đang thúc đẩy giới trẻ có cái nhìn thiện cảm hơn đối với Nhật Bản.