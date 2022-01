Nhiều cổ đầu cơ đảo chiều tím, VN-Index thủng ngưỡng 1.500

Loạt blue-chips không giữ nhịp được cho thị trường đã khiến VN-Index rơi vào nhịp giảm mạnh buổi chiều. Đến sau 2h chỉ số đã để mất mốc 1500 điểm giành được 5 phiên trước, đóng cửa chỉ còn 1492,31 điểm.

Khả năng duy trì đi ngang hẹp buổi sáng trong nhóm blue-chips đã không thành công khi các mã VHM, MSN, GAS, CTG, HPG đồng loạt tìm đáy mới buổi chiều. VN30-Index đã có phiên giảm thứ 5 liên tiếp.

Mặc dù phiên chiều tất cả các chỉ số đại diện các nhóm cổ phiếu đều giảm sâu hơn phiên sáng, nhưng dường như nhóm đầu cơ lại hồi lên tốt hơn blue-chips. Nhiều mã nhỏ có được cầu bắt đáy mạnh còn quay đầu dội ngược lên giá kịch trần sau phiên giảm sốc hôm qua. Trong khi đó phần lớn blue-chips lại tiếp tục giảm sâu hơn.

MSN là cổ phiếu yếu nhất hôm nay, sau hai phiên dập dình đi ngang, đã tiếp tục đà rơi tự do. So với giá cuối phiên sáng, chiều nay MSN giảm thêm hơn 4% nữa, đóng cửa mất 5,29% so với tham chiếu. Như vậy kể từ đầu tháng 1 tới nay MSN bốc hơi 15,3% giá trị. Riêng MSN đã khiến VN-Index mất hơn 2,5 điểm.

Nhóm trụ VIC, VHM cũng rất kém. VIC không tụt thêm bao nhiêu so buổi chiều nhưng ở nhịp giả quyết định khiến VN-Index tạo đáy lúc 2h05, giá cổ phiếu này giảm 2,44%, trước khi hồi lại một chút, đóng cửa còn giảm 1,27% so với tham chiếu. Riêng VHM buổi chiều rất kém, tạo đáy cùng VN-Index và giảm sâu nhất tới 2,81%, đóng cửa giảm 2,11%. Nếu tính riêng buổi chiều thì VHM giảm thêm khoảng 1,3% so với cuối phiên sáng.

VN30-Index tạo đáy lúc 2h06, giảm 1,12% và cuối phiên hồi lại không đáng kể. Độ rộng của rổ còn 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 13 mã giảm trên 1%. Mặt bằng giá của các blue-chips yếu hơn đáng kể. Tính chung cả rổ, chiều nay có tới 23 mã tụt giá so với thời điểm cuối phiên sáng, chỉ 5 mã có cải thiện. Những cổ phiếu tụt sâu nhất có thể kể tới MSN -4%, SSI -3,8%, VRE -2,8% và khoảng 13 mã khác tụt trên 1%.

Nhiều cổ phiếu đầu cơ đảo chiều mạnh mẽ hôm nay.

Với diễn biến kém cỏi như vậy, không có gì khó hiểu khi VN-Index lao dốc mạnh buổi chiều và đánh mất luôn ngưỡng tâm lý 1500 điểm. Không chỉ có blue-chips kéo chỉ số xuống, độ rộng của VN-Index cũng hẹp theo. Cuối phiên sáng HoSE có 160 mã tăng/284 mã giảm thì đến gần 2h – thời điểm VN-Index bắt đầu rơi qua tham chiếu – độ rộng chỉ còn 147 mã tăng/205 mã giảm. Đến cuối phiên tình hình không được cải thiện thêm, vẫn là 122 mã tăng/346 mã giảm. Tới 125 cổ phiếu giảm trên 2% và gần 70 mã giảm trên 1% nữa.

Nhóm smallcap cũng giảm nhiều, chỉ số mất 0,76% và độ rộng còn 53 mã tăng/124 mã giảm. Tuy vậy hàng loạt cổ phiếu đầu cơ lại nhận được lực mua tốt – dù thanh khoản không cao – và quay đầu tăng thành công. Nhiều mã bật tăng lên kịch trần từ vùng giảm rất sâu. Ví dụ TNA từ -6,22% thành +6,99%, TIP từ -5,66% thành +6,98%, LCG, HCD, TDC, D2D, VPH, LDG, KSB, HSL đều trong tình trạng giá đỏ đảo chiều thành tím.

Các mã FLC, ROS chiều nay vẫn nỗ lực mua, nhưng chỉ đẩy thanh khoản lên còn giá không nhúc nhích được là mấy. ROS đóng cửa vẫn kịch sàn dù có thêm 477,1 tỷ đồng thanh khoản ở giá sàn. FLC vẫn đứng im giá 19.900 đồng, giảm 5,91% sau khi có trên 1.421,7 tỷ đồng giao dịch buổi chiều.

Thanh khoản phiên chiều nay tương đối tốt nhưng vẫn giao dịch lớn ở FLC và ROS. Cả hai sàn khớp lệnh thêm 18.807 tỷ đồng. Tuy vậy so với giao dịch hôm qua, tổng giá trị 2 sàn vẫn giảm 12,5%.

Việc VN-Index điều chỉnh 2 phiên vừa qua là bình thường, nhưng với các blue-chips đang là nhịp điều chỉnh khá mạnh. Vì vậy ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn có thể khiến VN-Index giảm thêm.