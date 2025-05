Nhiều tài khoản trên mạng xã hội tham gia lừa đảo xuất khẩu lao động

Đơn cử trong vụ án lừa đảo Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý, Đặng Thị Kim Dung (SN 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vốn là môi giới xuất khẩu lao động. Dung biết Công ty Trí Đức được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo buôc thẻ hiện, Dung lên mạng internet đặt làm con dấu vuông ghi tên “Công ty XKLD Trí Đức JSC – Trưởng phòng tuyển dụng Đặng Thị Kim Dung” và con dấu ghi tên “Trưởng phòng Đặng Thị Kim Dung”. Dung giới thiệu với nhiều người bản thân là trưởng phòng tuyển dụng, có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động, học tập tại nước ngoài.

Dung còn trực tiếp đăng các bài viết trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo về các đơn hàng “ảo” đưa người đi lao động, du học tại Hàn Quốc, Austraulia, Hungary, Macao… với mức lương cao từ 20 triệu đồng – 100 triệu đồng/tháng.

Nhiều người lao động đã trực tiếp nộp tiền và hồ sơ cho Dung hoặc thông qua các môi giới. Sau khi nhận tiền, Dung tự lập các phiếu thu tiền, ký tên và tự đóng dấu chức danh.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2018- tháng 11/2013, Dung đã tư vấn, giới thiệu, thu tiền, hồ sơ của 42 người lao động, chiếm đoạt hơn 9,5 tỷ đồng.

Để các nạn nhân tin tưởng, Dung lên mạng internet tải hình ảnh thư ngỏ bằng tiếng Anh, tự chỉnh sửa tên người nhận thư với nội dung đang tiếp nhận hồ sơ xuất khẩu lao động rồi gửi cho nạn nhân.

Các nạn nhân gửi tiền vào tài khoản của Dung. Cơ quan công an xác định, Dung đã chuyển tiền cho Phạm Thị Huyền Trang. Do chị Trang không có mặt ở dịa phương nên công an không lấy được lời khai.

Theo các cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng phương thức là bàn bạc, tính toán lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, giả danh hoặc tương tự những công ty hoặc cá nhân có khả năng, chức năng môi giới xuất khẩu lao động, sau đó đăng tải các bài viết, hình ảnh có nội dung tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động với những lời mời chào hấp dẫn nhằm thu hút sự chú ý của người dân.

Thậm chí, đối tượng còn đăng tên doanh nghiệp giả danh, giả dạng các hội, nhóm, các doanh nghiệp có giấy phép, có chức năng xuất khẩu lao động, sử dụng các tài khoản nhận tiền lừa đảo có tên trùng với tên lãnh đạo của doanh nghiệp “thật” nhằm tạo niềm tin cho người lao động…

Ngoài ra, các đối tượng còn lập tài khoản Facebook, Zalo… giả mạo các doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động tại nước ngoài, nhắn tin làm quen với người dân nhằm tạo sự tin tưởng để thực hiện hành vi lừa đảo; hoặc lợi dụng việc tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp khi chuyển khoản không phải thực hiện việc “sinh trắc học” nên mở “công ty ma”, lập tài khoản ngân hàng mang tên “công ty ma” để sử dụng lừa đảo bị hại.

Đến khi người dân có nhu cầu đã tin tưởng, liên hệ với chúng để làm thủ tục xuất khẩu lao động, đối tượng sẽ trao đổi, hứa hẹn sẽ “bao” trúng tuyển, sẽ bảo đảm có visa sớm…Lúc này người dân vì sơ hở, thiếu cảnh giác sẽ chuyển tiền cho tội phạm theo yêu cầu của chúng như phải có tiền đặt cọc để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động, đóng tiền cọc để chống trốn, đóng tiền để khám sức khỏe.

Do đó, để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào mời đi xuất khẩu lao động trên không gian mạng, cơ quan công an khuyến cáo những người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nên trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp dịch vụ được cấp phép hoặc cơ quan lao động tại địa phương để được nhận những tư vấn chính xác.

Người lao động chỉ nộp tiền dịch vụ trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp và khi đã ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài. Khi nộp tiền, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp phiếu thu hoặc hóa đơn đầy đủ thông tin về tên doanh nghiệp, ngày lập chứng từ, người nộp tiền, số tiền và các xác nhận của kế toán, thủ quỹ, kèm dấu xác nhận…

Đối với trường hợp bắt buộc phải chuyển khoản, người lao động nên kiểm tra kỹ thông tin tài khoản để đảm bảo đó là tài khoản chính thức của doanh nghiệp.