TP.HCM: Gần 100.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025

Ngày 10/6, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân TP.HCM về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Thành phố.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Thành phố, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Bảo Quốc cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Thành phố có 99.578 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 8.891 thí sinh so với năm trước.

Trong đó, 97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và 1.638 thí sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Đặc biệt, số lượng thí sinh tự do tăng 5.000 so với năm trước, đặt ra những thách thức mới trong công tác tổ chức.

Nhằm đảm bảo tốt cho kỳ thi, Thành phố đã bố trí 171 điểm thi với tổng cộng 4.242 phòng thi. Cụ thể, 168 điểm thi với 4.180 phòng thi dành cho thí sinh theo Chương trình 2018 và 3 điểm thi với 62 phòng thi cho thí sinh theo Chương trình 2006. Mỗi điểm thi được bố trí 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, Thành phố đã huy động 855 cán bộ ban lãnh đạo điểm thi, 12.726 giám thị coi thi (tăng 1.409 so với năm trước), 2.394 nhân viên phục vụ điểm thi, 513 cán bộ công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ ban in sao đề thi và dự kiến 300 cán bộ ban vận chuyển và bàn giao đề thi. Các phòng thi đều đảm bảo diện tích tối thiểu 30 m2/phòng, bố trí 24 bàn thi/phòng theo đúng quy định. Hệ thống bảo mật và lưu trữ được trang bị đầy đủ với tủ sắt bảo mật, hệ thống khóa 2 lớp và niêm phong theo tiêu chuẩn.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc - Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhận định số lượng thí sinh tham gia kỳ thi tại TP.HCM rất đông, cần chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đồng thời, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng yêu cầu TP.HCM tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các điểm thi; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi; tổ chức tập huấn đầy đủ cho các giám thị, nhân viên, các lực lượng phục vụ điểm thi.

Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành Thành phố trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Về phía TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Thị Diệu Thúy khẳng định việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT là công tác hàng năm; tuy nhiên, đây là việc rất quan trọng không chỉ với ngành giáo dục nói riêng mà đối với Thành phố nói chung. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay khi mà Thành phố đang trong giai đoạn tổ chức, sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, bà Trần Thị Diệu Thúy cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục; thành lập, triển khai các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT; tổ chức tập huấn đầy đủ cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ... Song song đó, chủ trì, phối hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra thành công, tốt đẹp.