Nhóm bất động sản trả lãi trái phiếu cao nhất quý 2/2021, công ty Phát Đạt quán quân 13%

Báo cáo thị trường trái phiếu quý 2/2021, Chứng khoán VnDirect cho biết, thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại trong quý 2/2021. Tổng giá trị trái phiếu phát hành trong quý 2/2021 đạt mức 134.703 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với quý trước, đồng thời tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý, có 85 doanh nghiệp phát hành 122.005 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tăng 274,5% so với quý trước, tỷ lệ phát hành thành công đạt 98%.

Các doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong quý là: Ngân hàng TMCP Á Châu (8.200 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (7.000 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (6.500 tỷ đồng). Ngoài ra, Công ty CP BIM Land đã niêm yết trái phiếu quốc tế đầu tiên của họ trị giá 200 triệu USD (4.630 tỷ đồng) trên sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) với lãi suất 7,375%, kỳ hạn 5 năm vào ngày 07/05/2021.

Trong quý 2/2021, 12.698 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ra công chúng tăng 81,5% so với quý trước thuộc Tập đoàn Vingroup (11.607,5 tỷ đồng), Công ty CP Hạ Tầng Kĩ Thuật TP.HCM (590 tỷ đồng) và Công ty CP GlexHomes (500 tỷ đồng).

Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 49,1% tổng giá trị phát hành trong quý, tương đương 66.134 tỷ đồng (gấp 15,4 lần so với quý trước). Các tổ chức tài chính, ngân hàng phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Ngân hàng TMCP Á Châu (8.200 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (7.000 tỷ đồng)... Lãi suất trái phiếu các ngân hàng vẫn ở mức thấp, dao động trong khoảng 3% - 7,8%/năm. Trong khi đó, lãi suất của các Tổ chức tài chính cao hơn, dao động trong khoảng từ 4% - 12,5%/năm.

Bất động sản là ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 21,2% tổng giá trị phát hành, tương đương 28.491 tỷ đồng (tăng 72,8% so với quý trước). Các doanh nghiệp bất động sản phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Công ty CP Đầu tư Golden Hill (5.760 tỷ đồng), Công ty CP Bất động sản BIM (4.630 tỷ đồng)... Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bất động sản ở mức khá cao so với lãi suất tiền gửi trong khoảng 7,37% - 13%/năm.

Nhóm Tập đoàn đa ngành chiếm 8,6% tổng giá trị phát hành trong quý, tương đương 11.607 tỷ đồng (tăng 49,3% so với quý trước). Toàn bộ giá trị trái phiếu này do Tập đoàn Vingroup phát hành ra thị trường quốc tế vào ngày 21/4/2021, tương ứng với 500 triệu USD. Các ngành khác chiếm 21,1% tổng giá trị phát hành trong quý, tương đương 28.471 tỷ đồng (tăng 158,3% so với quý trước).

Các công ty có các đợt phát hành trái phiếu lãi suất cao nhất trong quý 2/2021: Công ty CP Bất động sản Phát Đạt 13%; Công ty Galactic Group 12,5%; Công ty CP Kinh doanh F88 12,50%; Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 12%. Nếu tính top các đợt phát hành trái phiếu cao nhất trong năm 2021 thì ngoài Phát Đạt, Galactic Group, Kinh doanh F88 thì còn có Tập đoàn Đất xanh 12%.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 174.275 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ; trong đó là 154.583 tỷ đồng phát hành riêng lẻ giảm 3,1% và 19.693 tỷ đồng phát hành ra công chúng tăng 96,9%. Trong đó Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị phát hành, chiếm 40,3% tổng giá trị phát hành. Nhóm ngành Bất động sản và nhóm Tập đoàn đa ngành chiếm lần lượt 25,7% và 11,1% tổng giá trị phát hành. Các nhóm ngành khác chiếm 22,7%.

Hiện nay, các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp tại Việt Nam được thực hiện qua 3 hình thức chính: niêm yết trên HSX; nền tảng giao dịch của các đơn vị phân phối và thỏa thuận trên thị trường OTC.

Tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong quý 2 đạt mức 15,533.64 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với quý trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 253,7 tỷ đồng/phiên, tăng 94,6% so với quý trước. Giá trị giao dịch bình quân trong vòng 12 tháng qua là 3.297 tỷ đồng/tháng. Tính tới nay, có 28 trái phiếu được niêm yết trên HSX với tổng giá trị niêm yết là 24.362 tỷ đồng, trong đó 11.500 tỷ đồng chiếm 47% giá trị niêm yết thuộc về Công ty CP Tập đoàn Masan.