Tiền lớn bất ngờ mua ào ạt, cổ phiếu bay cao, VN-Index sắp hoàn lại cú sốc thuế quan

Nhịp giao dịch chậm rãi chán nản trong buổi sáng bất ngờ thay đổi chỉ khoảng 15 phút đầu tiên của phiên chiều. Một số mã lớn mà tiêu biểu là FPT có cú nhảy đột biến với thanh khoản khổng lồ, nhanh chóng kích động một đợt đua giá ồ ạt sau đó. Thanh khoản khớp lệnh HoSE chiều nay tăng vọt 66% so với buổi sáng và VN-Index chốt tăng mạnh nhất 16 phiên.

Vốn hóa của FPT đã suy giảm nhiều sau khi sụt giảm hơn 28% kể từ đầu năm 2025, dù vậy vẫn xếp trong Top 10 thị trường (đứng thứ 7). FPT chốt phiên sáng nay còn giảm 0,64% so với tham chiếu nhưng chỉ trong 45 phút đầu phiên chiều đã quay đầu tăng vọt 4,47%. Đóng cửa cổ phiếu này tăng 4,19% đem về khoảng 1,62 điểm cho VN-Index.

Điều ấn tượng là nhịp tăng cực nhanh và cực mạnh này của FPT có sức đẩy dữ dội của dòng tiền. Thanh khoản của mã này trong phiên chiều đạt 1.170,6 tỷ đồng, đưa giao dịch cả ngày lên 1.417,7 tỷ đồng, cao nhất thị trường. Phần lớn thanh khoản khớp lệnh của FPT hôm nay là giao dịch của nhà đầu tư trong nước và khối ngoại chỉ thỏa thuận, mức ròng không đáng kể.

SHB cũng là một blue-chips gây chú ý, dù biên độ kém xa FPT. Chốt phiên sáng SHB giảm 0,79% nhưng sau đó cũng bùng nổ, chỉ là chậm hơn nhiều so với FPT. Cổ phiếu này đạt đỉnh lúc 2h02 (FPT đạt đỉnh lúc 1h45), trên tham chiếu 3,97%. Kết phiên SHB tụt nhẹ xuống, còn tăng 2,38%. Tuy nhiên thanh khoản của SHB cũng cực kỳ ấn tượng chiều nay với khoảng 1.026,7 tỷ đồng, đưa giao dịch cả ngày lên 1.142,8 tỷ.

Trạng thái tăng theo FPT kiểu SHB cũng xuất hiện khá nhiều. Nhìn chung cả rổ VN30 chiều nay đều tăng mạnh so với buổi sáng, chỉ là mã trước mã sau. Duy nhất VPB tụt giá nhẹ lùi về tham chiếu. Ngoài FPT, SHB rất ấn tượng, PLX cũng tăng thêm khoảng 5,31% so với phiên sáng và đóng cửa tăng tổng cộng 6,57%. BCM, MSN, MWG, VJC là các cổ phiếu khác tăng riêng phiên chiều tới trên 2% so với buổi sáng.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,99% với 26 mã tăng/1 mã giảm, khác biệt hoàn toàn với diễn biến kém cỏi buổi sáng (tăng 0,39% với 14 mã tăng/12 mã giảm). Tới 19 mã trong rổ này tăng từ 1% trở lên, trong đó VIC và GVR kịch trần. Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều cũng tăng 130% so với buổi sáng, xác nhận dòng tiền vào mạnh mẽ đẩy giá.

Dòng tiền vào cực mạnh trong nhóm blue-chips và đẩy giá tăng dữ dội.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, dòng tiền đã thực sự tăng lan tỏa chứ không chỉ dồn vào vài mã như FPT hay SHB. Hai mã này chỉ chiếm khoảng một nửa mức tăng giá trị giao dịch của rổ VN30. Độ rộng chỉ số cuối phiên cũng khác biệt với 219 mã tăng/89 mã giảm (chốt phiên sáng là 158 mã tăng/128 mã giảm). Số cổ phiếu tăng quá 1% vọt lên 132 mã (so với 70 mã buổi sáng). Thanh khoản nhóm tăng tốt nhất này chiếm 65,2% toàn sàn HoSE.

Dĩ nhiên các blue-chips chiếm phần lớn trong nhóm thanh khoản hàng đầu và mức tăng giá trên 1%. Nhiều mã tầm trung khác cũng rất khỏe: HCM tăng 3,16% khớp 368 tỷ đồng; VIX tăng 2,06% với 318,4 tỷ; GEX tăng 1,85% với 307,9 tỷ; KBC tăng 1,03% với 237,2 tỷ; VCI tăng 1,24% với 215,9 tỷ; TCH tăng 3,42% với 213,6 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia đua giá mạnh chiều nay. Tổng giá trị giải ngân mới ở HoSE tăng vọt 147% so với buổi sáng, đạt 2.111,8 tỷ đồng. Phía bán thêm chỉ tăng chưa tới 5%, đạt 1.390,1 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 721,7 tỷ. Phiên sáng khối này bán ròng 475,4 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng ấn tượng là VIC +145,1 tỷ, MBB +119,6 tỷ, HPG +102,8 tỷ, MSN +72,4 tỷ, DXG +65,5 tỷ, CTG +64,5 tỷ, HCM +64 tỷ, STB +53,1 tỷ. Phía bán ròng có VHM -282,7 tỷ, VCB -60,1 tỷ, SSI -51,8 tỷ, VRE -48,5 tỷ, VPB -48,2 tỷ.

Mức tăng 19,43 điểm hôm nay giúp VN-Index quay lên ngưỡng 1269,8 điểm. Trước phiên thị trường sụp đổ vì tin thuế đối ứng, chỉ số đứng mức 1317,83 điểm. Như vậy khoảng cách chỉ còn 48 điểm hay 3,64%. Mức này không phải là lớn nếu nhìn từ nỗ lực hàn gắn mất mát của 4 phiên đầu tháng 4 tới gần 224 điểm.