Thị trường giằng co, trụ lớn “gồng” điểm số, khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh

VN-Index duy trì độ cao khá vất vả trong sáng nay khi nhóm cổ phiếu blue-chips tiếp tục phân hóa và suy yếu Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất chỉ có 5 mã tăng, may mắn bao gồm cả VIC và GAS. Thanh khoản sụt giảm 10% so với sáng hôm qua với độ rộng cân bằng xác nhận trạng thái giằng co. Điểm sáng là khối ngoại bất ngờ mua ròng 367 tỷ đồng sau 16 phiên sáng bán ròng liên tiếp.

Những lo ngại về VIC và VHM vẫn chưa chuyển sang tiêu cực. VIC sáng nay tiếp tục kiểm định đỉnh cao từ tháng 8/2023 khi tăng 2,13% nữa trong khi VHM tăng 0,82%. GAS tăng 13,4% lên cao nhất 20 phiên. Chỉ riêng 3 trụ này đã đem về hơn 2,3 điểm cho VN-Index, trong khi tổng mức tăng của chỉ số là 3,62 điểm (+0,29%).

Nhóm blue-chips VN30 thực tế không mạnh. Chỉ số đại diện rổ này trồi sụt xanh đỏ ngay từ khoảng 10h45. Chốt phiên sáng mức tăng hầu như không đáng kể 0,05% với 14 mã tăng/12 mã giảm. Trừ VIC và GAS, vài cổ phiếu còn lại trong rổ tăng nổi bật đều là các mã trung bình: BVH tăng 2,63%, BCM tăng 2,5%, GVR tăng 1,85%, LPB tăng 1,26%.

Trừ SSB và VIB, toàn bộ phần còn lại của rổ VN30 đã tụt giá với biên độ nhất định so với mức đỉnh. VN30-Index và VN-Index đạt đỉnh cao nhất khoảng 9h50, sau đó suy yếu. 9 cổ phiếu trong nhóm này đã tụt giá hơn 1% so với mức cao nhất. Thậm chí mạnh như GVR cũng đã trả lại khoảng 1,45%, GAS bốc hơi 1,79%. Thanh khoản rổ này giảm 15% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 3.653 tỷ đồng giá trị khớp lệnh cho thấy dòng tiền đẩy giá không đủ mạnh.

Ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ là khá rõ, ngay cả khi VN-Index mạnh nhất độ rộng cũng chỉ là 175 mã tăng/84 mã giảm. Chốt phiên sáng sàn HoSE có 147 mã tăng/146 mã giảm và đại đa số dao động hẹp. Cụ thể, trong nhóm xanh chỉ có 73 mã tăng hơn 1%, tập trung 34,9% tổng thanh khoản sàn. Ở phía đỏ có 71 mã giảm hơn 1%, tập trung 16,3%.

Về cảm quan, nhóm giảm giá không có nhiều sức mạnh và cũng không nhiều mã bị bán ép giá. Những cổ phiếu giảm sâu nhất đều có thanh khoản không đáng kể, giao dịch lớn nhất như TDH giảm 5,73%, CCC giảm 5,7%, DCL giảm 3,16% cũng chưa tới 10 tỷ đồng, phần còn lại chỉ vài chục triệu. Các mã xuất hiện thanh khoản cao nhất ở nhóm đỏ là MWG giảm 1,98% khớp 241,5 tỷ; SSI giảm 1,3% với 232,5 tỷ; VCI giảm 1,22% với 175,5 tỷ; DGC giảm 1,39% với 66,2 tỷ; GMD giảm 1,13% với 52,3 tỷ… Thực tế tổng nhóm giảm sâu hơn 1% thì cũng chỉ có 14/71 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng.

Diễn biến giá đáng chú ý nhất sáng nay vẫn là biên độ trượt: Khoảng 42,2% số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index đã bốc hơi từ 1% trở lên so với giá cao nhất phiên. Thị trường đang chịu sức ép chốt lời ngắn hạn ở vùng giá cao và mức độ trượt giá phản ánh sức ép này.

Ở phía tăng cũng vậy, dù nhiều cổ phiếu vẫn cao hơn tham chiếu đáng kể nhưng không còn giữ được mức giá mạnh nhất. Ví dụ ở nhóm 73 mã tăng tốt nhất sàn HoSE, có 10 mã thanh khoản vượt 100 tỷ đồng hầu hết đã trượt giảm tối thiểu 1% so với mức đỉnh. NVL giao dịch lớn nhất số này với 378,3 tỷ đồng, giá có lúc tăng 6,53% nhưng kết phiên chỉ còn 2,86%. POW cũng có thanh khoản rất cao 248,5 tỷ đồng, giá trượt khoảng 1,15%, còn tăng 5,74% so với tham chiếu. KBC, DXG, PDR cũng tương tự, sức mạnh bị hạn chế đi đáng kể.

Dĩ nhiên điểm tích cực là khả năng nâng đỡ giá còn tốt trong nhóm tăng. Như thống kê phía trên, giao dịch ở nhóm tăng giá mạnh nhất chiếm áp đảo so với nhóm giảm. Bất kể việc giá bị ép xuống, khả năng giữ giá xanh cũng là một tín hiệu không tệ khi hoặc dòng tiền còn tốt, hoặc bên bán chưa thể lấn át tuyệt đối.

Nhà đầu tư nước ngoài là điểm sáng khác sáng nay khi quay đầu mua ròng gần 367 tỷ đồng. Khối này đã tăng mạnh giải ngân tới 38% so với sáng hôm qua, đạt 1.194,7 tỷ đồng. Đây là phiên sáng duy nhất trong 11 phiên trở lại đây mức mua vào vượt quá ngàn tỷ. Các cổ phiếu được mua ròng tốt là GEX +74,6 tỷ, NVL +48,8 tỷ, NLG +45,7 tỷ, KDH +36,8 tỷ, POW +36,5 tỷ, DXG +32,2 tỷ, HVN +31,5 tỷ, STB +30,3 tỷ. Phía bán ròng có SSI -28,8 tỷ, VRE -23,9 tỷ, VTP -21,3 tỷ.