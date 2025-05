Loạt cổ phiếu blue-chips hạ độ cao, VN-Index mất gần hết thành quả cuối phiên

Đà tăng bất ngờ suy yếu đáng kể trong nửa cuối phiên chiều nay khi sức mạnh của các cổ phiếu trụ dẫn dắt “bốc hơi”. VN-Index từ mức tăng cao nhất xấp xỉ 11 điểm co lại còn 1,9 điểm.

Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều không nhiều, chỉ tăng nhẹ khoảng 2% so với buổi sáng. Trong khi đó mặt bằng giá cổ phiếu lại tụt xuống đáng kể. Điều này phản ánh sức cầu nâng đỡ vùng giá cao đã kém đi đáng kể, cũng như áp lực bán có tín hiệu tăng lên.

Độ rộng VN-Index cuối ngày chỉ còn 162 mã tăng/144 mã giảm. So với buổi sáng với 204 mã tăng/104 mã giảm, trạng thái thay đổi là tiêu cực hơn. Đặc biệt nếu so với thời điểm chỉ số tăng cao nhất, cổ phiếu đảo chiều khá nhiều. Cụ thể, VN-Index đạt đỉnh lúc 1h48, sàn HoSE có 202 mã tăng/111 mã giảm. Ngoài ra, số cổ phiếu giảm hơn 1% ghi nhận 74 mã so với 44 mã phiên sáng. Số mã tăng trên 1% giảm từ 111 mã xuống 86 mã.

VN30-Index chốt phiên trong sắc đỏ, giảm 0,06% với 12 mã tăng/13 mã giảm. So với phiên sáng, rổ blue-chips có tới 20 mã tụt giá và chỉ 5 mã lên cao hơn. Đặc biệt nhiều trụ lớn suy yếu rõ rệt.

VIC sáng nay là cổ phiếu có ảnh hưởng nhất khi tăng 2% nhưng đóng cửa chỉ còn tăng 0,5%. Thậm chí giá thấp nhất của VIC buổi chiều có lúc lùi xuống tận tham chiếu. VCB cũng lao dốc khoảng 1,04% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa trong sắc đỏ, giảm 0,18%. GVR xuất hiện áp lực chốt lời, giá thậm chí lao dốc tới 2,21% từ mức tham chiếu phiên sáng. TCB, FPT, HPG, VPB đều nằm trong số suy yếu. Diễn biến tích cực nhất chiều nay là GAS khi tăng 0,85% so với phiên sáng và đóng cửa trên tham chiếu 1,1%. Nhờ diễn biến này GAS vượt lên vị trí dẫn đầu trong nhóm kéo điểm cho VN-Index.

Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều lại sụt giảm gần 4% so với buổi sáng, chỉ đạt 4.140 tỷ đồng. FPT, HPG, MBB, SHB, STB, TCB, VIC là các cổ phiếu thanh khoản lớn nhất của rổ buổi chiều nhưng giá đều suy yếu so với phiên sáng. Đây là tín hiệu cho thấy lực cầu nâng đỡ vùng giá cao đã kém đi đáng kể trong khi bên bán hạ giá nhiều hơn.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đã hạ độ cao và giằng co nhiều hơn.

Mở rộng ra thị trường cũng trong tình trạng tương tự, dù độ rộng vẫn thể hiện cả trăm cổ phiếu tăng giá tích cực. Biểu hiện rõ nhất là biên độ ép giá lùi xuống rộng đi kèm với thanh khoản lớn. Ví dụ TCB trượt giảm khoảng 1,29% so với đỉnh, thanh khoản cao nhất trong nhóm tăng quá 1%, đạt 656,5 tỷ đồng. FPT cũng vậy, bị ép xuống khoảng 1,17% với giao dịch 626 tỷ đồng. VPB, TPB là các mã ngân hàng khác giao dịch hàng trăm tỷ đồng và cũng đều trượt giảm hơn 1%. Nhóm cổ phiếu đầu cơ như DIG, PDR, PVD, VTP, CSV, HHS, BFC… cũng trượt giá rất mạnh, nhiều mã trên 2% so với đỉnh.

Dù vậy vẫn còn nhiều cổ phiếu duy trì được biên độ tăng giá tốt so với tham chiếu. Đây là những mã có sức chống chọi tốt hơn phần còn lại, sức ép từ bên bán chỉ kiềm chế được ở vùng giá xanh.

Ở phía giảm, sức ép gia tăng rõ rệt hơn nhiều. Phiên sáng VN-Index còn không có mã nào thanh khoản tới 100 tỷ đồng với mức giảm giá từ 1% trở lên. Đóng cửa đã xuất hiện tới 13 cổ phiếu, một số giảm rất sâu như GMD giảm 2,39%, HAG giảm 4,48%, VCG giảm 2,05%, VSC giảm 3,76%, HAH giảm 3,79%, EVF giảm 2,53%. Nhóm thanh khoản thấp hơn cũng rất nhiều: PGI giảm 5,87%, RAL giảm 5,09%, CCC giảm 4,46%, CIG giảm 3,19%, BCM giảm 2,61%...

Điểm sáng hiếm hoi là khối ngoại đã mua vào tốt hơn trong phiên chiều, mức ròng khoảng +183 tỷ đồng trong khi buổi sáng bán ròng 109 tỷ. VRE được mua mạnh mẽ +99,1 tỷ đồng ròng. Ngoài ra NVL +54,9 tỷ, VCI +46,4 tỷ, CTG +41,7 tỷ, FPT +35,1 tỷ, HVN +35 tỷ, PDR +31,7 tỷ. Phía bán ròng có GMD -58 tỷ, VCB -55,3 tỷ, VPB -40,5 tỷ, MWG -31,7 tỷ.